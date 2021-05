Srdit boj za končnico: 'pingvini' iz Pittsburgha napolnili mrežo Buffala

Iz centralne skupine so si končnico že zagotovile ekipe Carolina Hurricanes, Florida Panthers in Tampa Bay Lightning, iz vzhodne skupine so napredovali Boston Bruins, New York Islanders, Pittsburgh Penguins in Washington Capitals, iz severnega dela Edmonton Oilers, Toronto Maple Leafs in Winnipeg Jets, z zahoda, kjer igra tudi Anže Kopitar v dresu Los Angeles Kings, pa ekipe Colorado Avalanche, Minnesota Wild in Vegas Golden Knights.

Ponoči so onstran Atlantika odigrali šest obračunov. Carolina Hurricanes je po podaljšku klonila proti Chicago Blackhawks z 1:2, hokejisti Boston Bruins so bili boljši od New York Rangers s 4:0, New York Islanders so vpisali poraz proti New Jersey Devils z 1:2, zasedba Pittsburgh Penguins je bila z 8:4 boljša od Buffalo Sabres, Toronto Maple Leafs so s 5:2 zadali poraz Montreal Canadiens, Edmonton Oilers pa so bili slabši od Vancouver Canucks s 3:6.