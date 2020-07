Sredi poletja se začenja lov na Stanleyjev pokal

Boston že pri stotici Uradni pripravljalni tabori razširjene končnice so se začeli 13. julija, klubi so v gostiteljski mesti nadaljevanja prvenstva Edmonton (igrali bodo v dvorani Rogers Place) in Toronto (dvorana Scotiabank Arena) dopotovali 26. julija. Seveda povsod veljajo stroga pravila, igralcev ne spremljajo njihovi družinski člani, upoštevati morajo stroge higienske ukrepe, vsi morajo dnevno opraviti teste na virus sars-cov-2. V zavarovanem okolju ima lahko vsaka ekipa do 52 članov, od tega največ 31 igralcev.

Pred nadaljevanjem so pred nekaj tedni dosegli tudi pomemben dogovor za prihodnost tekmovanja, ko ga, kot upajo vsi, ne bo več motil koronavirus. Vodstvo NHL in člani združenja igralcev NHLPA so namreč ob podpisu dogovora o nadaljevanju sezone sklenili še novo kolektivno pogodbo, ki bo veljala do leta 2026, v njej pa je kot zelo pomembna postavka tudi možnost nastopa na olimpijskih igrah 2022 in 2026.

Namesto da bi razmišljali o novi sezoni, bodo tako hokejisti moštev, ki so še ostala v igri, zdaj konec julija osredotočeni na možnost, da pozno jeseni dobijo pokal še za sezono 2019/20. V pripravah na nadaljevanje lige je bila na prvem mestu seveda varnost, zaradi porasta okužb v ZDA in boljšega nadzora so se že pred časom odločili, da bodo vsa moštva igrala v Kanadi. Izbrali so dve prizorišči, eno za ekipe zahodne in eno za tiste iz vzhodne konference.

Hokejisti Bostona (levo Jake DeBrusk, desno pa Chris Wagner) so bili do prekinitve tekmovanja v izjemni formi.

Sezono so v NHL prekinili 12. marca. Takrat so na lestvici prepričljivo vodili Boston Bruinsi, ki so na 58 tekmah kot prvi v sezoni prišli do meje 100 točk. Vodstvo lige se je pozneje določilo, da neodigranih tekem rednega dela ne bodo nadomeščali. V tej poletni posebni končnici so v prvem krogu prosti po štirje najboljši iz vsake konference: Boston, Tampa Bay Lightning, Washington Capitals in Philadelphia Flyers z Vzhoda ter St. Louis Blues, Colorado Avalanche, Vegas Golden Knights in Dallas Stars z Zahoda. Igrali bodo le mini turnir za določitev nosilcev.

Preostalih 16 klubov, ki so do končnice prišli na položajih od 5. do 12. mesta v vsaki konferenci, bo v prvem krogu igralo dvoboje na tri zmage. Pari so Pittsburgh Penguins ‒ Montreal Canadiens, Carolina Hurricanes ‒ New York Rangers, New York Islanders ‒ Florida Panthers in Toronto Maple Leafs ‒ Columbus Blue Jackets na Vzhodu ter Edmonton Oilers ‒ Chicago Blackhawks, Nashville Predators ‒ Arizona Coyotes, Vancouver Canucks ‒ Minnesota Wild in Calgary Flames ‒ Winnipeg Jets na Zahodu. V končnici bodo v prvem krogu igrali na tri dobljene tekme, pozneje pa na štiri.

Pastrnak: Bil sem kar malo presenečen

V četrtek bodo moštva za ogrevanje pred končnico igrala prijateljske tekme, vsako le po eno. Najboljši iz rednega dela Boston se bo pomeril s Columbusom, na ledu pa bo morda tudi najboljši strelec ekipe do prekinitve David Pastrnak, ki je bil dolgo zaradi poškodbe vprašljiv za nastope.

"Dobro se počutim, bil sem kar malo presenečen. Res imam rad to igro, a ni odvisno samo od mene. Povedal bo naš trener,"je bil pred nadaljevanjem optimističen Pastrnak, ki ima doslej na računu 48 golov, toliko kot Aleksander Ovečkin. O tem, da bo letošnja končnica nekaj posebnega, pa razmišlja tudi kapetan Nasvhilla Roman Josi.

"Občutek imamo, kot da ni več ista sezona. Kot da se pripravljamo za novo sezono, gremo pa v končnico. Izkušnje štejejo, toda za vse nas bo ta situacija nova in enaka, nihče ne bo v prednosti. Celo tisti, ki so nastopili na veliko tekmah v končnici, so se znašli na neznanem terenu," Švicar opozarja na nepredvidljivost te končnice.

Pred naslednjo sezono potrdili tudi prihod ekipe iz Seattla

Začela se bo v soboto, prvi bodo igrali Carolina Hurricanes in New York Rangers, prvi dan bosta še tekmi Edmonton Oilers ‒ Chicago Blackhawks in New York Islanders ‒ Florida Panthers. Med "koronskim premorom" pa so lahko v druščini klubov v NHL tudi uradno pozdravili bodoče sotekmovalce iz Seattla; novi klub bo sicer lahko v ligi kot 32. član nastopil šele v naslednji sezoni 2021/22, so pa pred začetkom letošnje končnice v Seattlu sporočili uradno ime kluba (Seattle Kraken) in predstavili logotip.

Los Angeles Kingsov pa letos poleti v "mehurčkih" v Kanadi ne bo. Ekipa Anžeta Kopitarjaje prekinjeni del sezone končala na dnu, šele na sedmem mestu pacifiške skupine, in tako ostala brez možnosti za končnico. Kopitar ima tako, potem ko se je vrnil v domovino, letos precej daljše počitnice kot ponavadi, čeprav je s Kralji pod zadnje sezone pogosto potegnil črto še pred začetkom končnice.