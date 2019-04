Columbus in Dallas do izenačenja v konferenčnih polfinalih

Na tekmi v St. Louisu se je z 32 obrambami izkazal gostujoči vratarBen Bishop, Roope Hintz pa je bil z dvema zadetkoma najuspešnejši strelec večera. Hintz je bil lastnik prvega in zadnjega gola na tekmi. V prvih petnajstih minutah so ljubitelji hokeja lahko videli štiri zadetke, kar trije ploščki pa so končali v domačem golu. V zadnji tretjini so domači z zadetkom Jadena Schwartza znižali na 2 : 3, a preobrata ni bilo. Hintz je tri sekunde pred koncem z golom v nebranjeno mrežo postavil izid 4 : 2. Tudi v konferenčnem polfinalu na zahodu je serija na štiri zmage med Bostonom in Columbusom izenačena 1 : 1 v zmagah. Boston je na domačem ledu prepričljivo krenil v boj za mesto v konferenčnem finalu, a je Columbus že na drugi tekmi polfinala zahodne konference pokazal, da ga ne bo tako zlahka streti.