St. Louis in Winnipeg bosta igrala 'majstrico'

Winnipeg, zmagovalec centralne skupine in v rednem delu tudi najuspešnejša ekipa lige, je po uvodnih dveh tekmah prvega kroga končnice že imel prednost z 2:0. St. Louis se je vrnil in izenačil na 2:2, kanadska zasedba je nato izkoristila domači teren za vodstvo 3:2, a je St. Louis serijo podaljšal do sedme tekme. St. Louis si je pred domačimi navijači zmago zagotovil po izjemnih nekaj manj kot petih minutah in pol v drugi tretjini, ko je Winnipegu nasul kar štiri zadetke in pobegnil na 5:1.