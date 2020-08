Tampa, Colorado in Boston le še zmago oddaljeni od napredovanja

V Torontu je odločitev na tekmi med Bostonom in Carolino padla v zadnji tretjini. Do takrat so bili boljši hokejisti Caroline, toda Boston je nato zadel štirikrat v manj kot sedmih minutah in poskrbel za preobrat s 4:3 in skupno vodstvo s 3:1 v tem dvoboju. Z dvema zadetkoma se je izkazal Jake DeBrusk , Connor Clifton pa je dodal gol in podajo. Brad Marchand se je z zadetkom med strelce vpisal na tretji zaporedni tekmi. Pri Bostonu še vedno ni bilo v postavi Davida Pastrnaka. Kljub temu imajo hokejisti te ekipe zdaj precejšnjo možnost za napredovanje, natančni statistiki v ligi NHL so namreč postregli s podatkom, da se je po vodstvu s 3:1 v zmagah 90,6 odstotka ekip tudi uvrstilo naprej.

Colorado je prav tako prišel do prednosti za napredovanje po zmagi v Edmontonu proti Arizoni.Nazem Kadrije dvakrat zadel ob številčni prednosti, pa tudi sicer so imeli zmagovalci precej razpoloženih igralcev. Na koncu so v mrežo tekmecev plošček spravili kar sedemkrat, njihov vratar Philipp Grubauer pa ni imel prav veliko dela s 14 obrambami. Pri Coloradu so dve točki za gol in podajo dobili Matt Calvert, Cale Makar in Mikko Rantanen. Pri poražencih je vratarja Darcyja Kuemperjapo štirih prejetih golih v prvih dveh tretjinah zamenjal Antti Raanta.

Tampa je v dvoboju s Columbusom tudi tik pred napredovanjem, zasluge za zadnjo zmago z 2:1 ima tudi vratar Andrej Vasiljevski. V polno pa sta zadela Barclay Goodrow in Yanni Gourde.

V dvoboju aktualnih prvakov iz St. Louisa in Vancouvra pa je izid v zmagah 2:2. Danes so branilci naslova zmagali s 3:1,Ryan O'Reilly je v polno zadel dvakrat in dodal še eno podajo, Alex Pietrangelo pa en gol in eno podajo. Za Vancouver je bil strelsko uspešen J.T. Miller, soigralce pa je z dobrimi obrambami podpiralJacob Markstrom, na koncu pa niti njegovih 34 obramb ni bilo dovolj.

Izidi, končnica, 1. krog:

- Vzhod:

Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning 1:2

(Tampa Bay vodi s 3:1 v zmagah)

Carolina Hurricanes - Boston Bruins 3:4

(Boston vodi s 3:1 v zmagah)

- Zahod:

Arizona Coyotes - Colorado Avalanche 1:7

(Colorado vodi s 3:1 v zmagah)

Vancouver Canucks - St. Louis Blues 1:3

(moštvi sta poravnani 2:2)