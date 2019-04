St. Louis izločil Winnipeg, Washington s šestico v mreži Caroline

"Ko plošček ne gre v mrežo, se gol zdi manjši. Ko to premagaš, je lažje. Vsak športnik vam lahko pove, da je najbolj pomembna samozavest," je strelski učinek razložil Schwartz. Gostje iz Kanade so nato začeli lov na izenačenje in odločilno sedmo tekmo končnice, a jim je za preobrat zmanjkalo časa. V 53. minuti je znižal Dustin Byfuglien , šele 38 sekund pred koncem pa je za končnih 3 : 2 poskrbel Bryan Little.

Hokejisti St. Louisa so ponoči v domači dvorani ugnali Winnipeg Jets s 3 : 2 in si s 4 : 2 v zmagah priigrali drugi krog končnice. Junak večera je bil Jaden Schwartz , ki je dosegel vse tri gole za domače. Schwartz, ki je v rednem delu dosegel le 11 golov, je v vsaki tretjini (1., 33., 44. minuta) zadel po enkrat.

V naslednjem krogu bo St. Louis igral z boljšim iz dvoboja med Nashvillom in Dallasom. Obračun v mestu country glasbe je dobil Dallas s 5 : 3 in povedel s 3 : 2 v zmagah. Prednost bodo Teksašani zdaj skušali izkoristiti na naslednji tekmi pred domačim občinstvom in napredovati med četverico najboljši v konferenci. Na tekmi so sicer prvi povedli domači, odločilna pa je bila druga tretjina, ki so jo gostje dobili s 3 : 1, kar dvakrat pa je takrat zadel Aleksander Radulov. Ko je Jason Dickinson, ta je v prvem delu zadel tudi za izenačenju na 1 : 1, v zadnji tretjini povišal na 5 : 2, je bil zmagovalec znan.

Na vzhodu je Washington s 6 : 0 ponižal Carolino in v zmagah povedel s 3 : 2. Odločitev je padla v drugi polovici. Najprej je Nicklas Backstrom v 35. minuti z drugim golom na tekmi poskrbel za 2 : 0, le dve minuti kasneje pa je na 3 : 0 povišal Brett Conolly. Rom Wilson, Nic Dowd in Aleksej Ovečkin so nato v zadnjem delu poskrbeli za še tri gole v mreži Caroline.