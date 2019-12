St. Louis brez težav odpravil Kralje, polom Washingtona v Bostonu

Hokejisti ekipe Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi Anže Kopitar, se na božični premor v severnoameriški ligi NHL odpravljajo s slabo popotnico. Na domačem ledu v Staples Centru so kralji namreč visoko izgubili proti prvakom St. Louis Bluesom. Brayden Schenn se je za goste izkazal z dvema goloma, Bluesi pa so prišli še do šeste zmage v nizu. Vince Dunnje k zmagi zadnjih dobitnikov Stanleyjevega pokala in najboljše ekipe zahodne konference dodal zadetek in podajo, Jaden Schwartzpa je dodal še en gol. Vratar gostov Jordan Binningtonje zbral 29 obramb, Alex Pietrangeloin David Perronsta vsak k zmagi dodala še po dve podaji.

Za gostitelje, ki so izgubili še tretjič zaporedoma, je edini gol z igralcem več na ledu dosegel Alex Iafallo, vratar Jonathan Quickje zaustavil 24 strelov. Spet je do točke prišel tudi Kopitar, ki je bil podajalec pri zadetku Iafalla, ko je ta preusmeril poskus Drewa Doughtyja. To je bila zadnja tekma za obe moštvi pred tridnevnim zimskim premorom.

Vrhunci tekme Los Angeles Kings ‒ St. Louis Blues​​​​​:

