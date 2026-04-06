Hokej

St. Louis po presnetljivi zmagi nad Coloradom še upa na play-off

Raleigh, 06. 04. 2026 07.29 pred 22 minutami 2 min branja 0

M.J. STA
NHL

Hokejisti St. Louisa so v ligi NHL slavili pri vodilni ekipi lige Coloradu s 3:2 in obdržali minimalne možnosti za končnico. Junak tekme je bil Robert Thomas, ki je dosegel vse tri gole za St. Louis, podajalca pa sta bila v vseh treh primerih Jimmy Snuggerud in Dylan Holloway. Za domače sta zadela Parker Kelly, ki je v prvem delu izenačil, in Brent Burns, ki je v 24. minuti poskrbel za vodstvo z 2:1. Thomas je v 25. minuti poravnal na 2:2, v 57. minuti pa dosegel odločilni gol.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pittsburgh je s 5:2 ugnal Florido. Gol in dve podaji je dosegel Sidney Crosby, s 1759 doseženimi točkami sedmi strelec lige NHL vseh časov. Dve podaji je k zmagi dodal Jevgenij Malkin, ki je s 1405 točkami na 23. mestu te lestvice, sicer pa tretji med še aktivnimi hokejisti. Na večni lestvici je na visokem 38. mestu tudi Anže Kopitar s 1314 doseženimi točkami.

Minnesota, tretja na zahodu, je s tremi goli Kirila Kaprizova s 5:4 slavila v Detroitu, ki ostaja na 10. mestu vzhoda, vsega dve točki za osmo Philadelphio, ki je z 2:1 po podaljšku dobila dvoboj s šestim Bostonom, in sedmo Ottawo, ki je v boju za končnico s 6:3 premagala vodilno Carolino.

V Philadelphii je tekmo odločil Porter Martone, podaj pa mu je Christian Dvorak. Pri prvem dolu sta vlogi zamenjala. Za Ottawo je dva gola dosegel Brady Tkachuk. Tri točke za osmim mestom vzhoda zaostajajo Washington Capitals, ki so jih z 8:1 nadigrali zadnjeuvrščeni New York Rangers. Kar tri gole je pri tem dosegel Will Cuylle. Minimalne možnosti na vzhodu je obdržal tudi New Jersey, ki je s 3:0 zmagal pri četrtouvrščenem Montrealu.

Los Angeles z Anžetom Kopitarjem tudi po današnjem dnevu ostajajo na devetem mestu zahoda, kjer so izenačeni z Nashville Predators. Ti bodo v noči na torek gostovali prav v Los Angelesu na morda ključni tekmi v boju za nadaljevanje sezone.

Izidi:
Detroit Red Wings - Minnesota Wild 4:5

Pittsburgh Penguins - Florida Panthers 5:2

Philadelphia Flyers - Boston Bruins 2:1 (podaljšek)

Ottawa Senators - Carolina Hurricanes 6:3

Montreal Canadiens - New Jersey Devils 0:3

New York Rangers - Washington Capitals 8:1

Colorado Avalanche - St. Louis Blues 2:3

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
