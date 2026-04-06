St. Louis po presnetljivi zmagi nad Coloradom še upa na play-off

Pittsburgh je s 5:2 ugnal Florido. Gol in dve podaji je dosegel Sidney Crosby, s 1759 doseženimi točkami sedmi strelec lige NHL vseh časov. Dve podaji je k zmagi dodal Jevgenij Malkin, ki je s 1405 točkami na 23. mestu te lestvice, sicer pa tretji med še aktivnimi hokejisti. Na večni lestvici je na visokem 38. mestu tudi Anže Kopitar s 1314 doseženimi točkami.

Minnesota, tretja na zahodu, je s tremi goli Kirila Kaprizova s 5:4 slavila v Detroitu, ki ostaja na 10. mestu vzhoda, vsega dve točki za osmo Philadelphio, ki je z 2:1 po podaljšku dobila dvoboj s šestim Bostonom, in sedmo Ottawo, ki je v boju za končnico s 6:3 premagala vodilno Carolino.

Sidney Crosby FOTO: AP

V Philadelphii je tekmo odločil Porter Martone, podaj pa mu je Christian Dvorak. Pri prvem dolu sta vlogi zamenjala. Za Ottawo je dva gola dosegel Brady Tkachuk. Tri točke za osmim mestom vzhoda zaostajajo Washington Capitals, ki so jih z 8:1 nadigrali zadnjeuvrščeni New York Rangers. Kar tri gole je pri tem dosegel Will Cuylle. Minimalne možnosti na vzhodu je obdržal tudi New Jersey, ki je s 3:0 zmagal pri četrtouvrščenem Montrealu.

Los Angeles z Anžetom Kopitarjem tudi po današnjem dnevu ostajajo na devetem mestu zahoda, kjer so izenačeni z Nashville Predators. Ti bodo v noči na torek gostovali prav v Los Angelesu na morda ključni tekmi v boju za nadaljevanje sezone. Izidi:

Detroit Red Wings - Minnesota Wild 4:5 Pittsburgh Penguins - Florida Panthers 5:2 Philadelphia Flyers - Boston Bruins 2:1 (podaljšek) Ottawa Senators - Carolina Hurricanes 6:3 Montreal Canadiens - New Jersey Devils 0:3 New York Rangers - Washington Capitals 8:1 Colorado Avalanche - St. Louis Blues 2:3