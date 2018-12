St. Louis presenetil Winnipeg, zmage Dallasa, Edmontona in Caroline

Jake Allenje po tekmi iskreno priznal, da se niti ne spomni tekme, na kateri nazadnje ni dobil gola. Pisal se je 7. december 2017, točno eno leto pozneje pa je Allen z nedotaknjeno mrežo in nekaj izvrstnimi obrambami proslavljal z zmago pri Winnipeg Jetsih, za katero je z golom v drugi tretjini ob igri s številčno premočjo poskrbel Colton Parayko.

"Bolj mi ne bi moglo biti vseeno, pošteno povedano. Za nas je bila to velika zmaga. Nisem tip za statistiko, žal, a morda je to srečen dan vsako leto, zato si ga bom zaznamoval v svojem koledarju,"je po tekmi dejal Allen.

Razigrani Edmonton, gol in tri podaje McDavida

Bluesi so dobro ustavili Reaktivce, ki jim je v zadnji tretjini proti njihovim vratom uspelo poslati vsega šest strelov. Winnipegov vratar Connor Hellebuyckje zbral 26 obramb, a ni zmogel preprečiti prekinitve niza štirih zmag. Winnipeg je s tekmo manj od ekipe Colorado Avalanche ostal na tretjem mestu v svoji centralni diviziji in sedmi v ligi, medtem ko je St. Louis z zmago vsaj malce ušel predzadnjim Chicago Blackhawksom in zadnjeuvrščenim Los Angeles Kingsom slovenskega hokejskega asa Anžeta Kopitarja. Kingsi bodo v noči na nedeljo igrali proti Vegas Golden Knightsom, ki so nazadnje dobil osem od devetih tekem, Kalifornijci imajo precej slabši izkupiček z le eno zmago v zadnjih petih tekmah.

Precej bolj učinkoviti so bili v petek zvečer pri Edmontonu; Minnesoti so dodobra napolnili mrežo, izkazal se je Leon Draisaitlz dvema zadetkoma, Connor McDavidpa je golu dodal še tri podaje. Vratar Cam Talbotje z 31 obrambami tudi prispeval delež k drugi zmagi po seriji šestih porazov.

Rekordnih 41 obramb Bishopa

V Anaheimu je Carolina slavila s 4:1, prvi gol v ligi NHL je dosegel Clark Bishop, a so mu ga priznali šele po dvakratnem ogledu videoposnetka. Strelec Hurricanesov je namreč končal v golu skupaj z vratarjem tekmecev Johnom Gibsonom, a so sodniki ugotovili, da je bil plošček v mreži, še preden se je gol premaknil. Za zmagovalce je bil uspeh prvi po treh sušnih tekmah, Ducksi pa so doživeli prvi poraz po petih zmagah.

Za zmago Dallasa proti San Jose Sharksom sta zaslužna Miro Heiskanenin Brett Ritchie, ki sta poskrbela za dovolj trdno vodstvo v zadnji tretjini, ko sta zadela v manj kot dveh minutah. Njihovi tekmeci zaostanka z 1:3 niso več mogli izničiti, tudi zaradi razpoloženega vratarja Bena Bishopa, ki je z 41 obrambami postavil osebni rekord v sezoni.

Vrhunci tekme Winnipeg Jets ‒ St. Louis Blues: