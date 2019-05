St. Louis v San Joseju zaigral po svojih notah in je še korak do prvega finala po letu 1970

Za ekipo iz Missourija so zadeli Šved Oskar Sundqvist (6.), trikrat Kanadčan Jaden Schwartz (24., 43., 57.) in Rus Vladimir Tarasenko (27.), ki se je dvakrat vpisal tudi med podajalce. Vratar Jordan Binnington je z 21 obrambami prvič v karieri dosegel shutout v karieri. Po treh golih na peti tekmi se tudi Schwartz že spogleduje z velikim finalom: "Vsekakor je to težko povzeti z besedami. Vsi delamo za to in sanjamo o tem. A ne smemo gledati preveč naprej. Vsi vemo, kako pomembna in trda bo naslednja tekma, na kateri potrebujemo zmago. Če nam to uspe, se bodo sanje res uresničile."

St. Louis je veliki finale lige nazadnje igral leta 1970. Odločilno četrto zmago bo zdaj lovil v torek pred domačimi gledalci. V morebitnem finalu bodo imeli igralci, uprava in navijači nove velike sanje, saj klub v svoji zgodovini še ni slavil v tem tekmovanju, trikrat pa je St. Louis že igral finale. Tekmec San Joseja ali St. Louisa v finalu bo zmagovalec vzhoda Boston, finale konference je dobil s 4:0 v zmagah, ki želi šesti kroni dodati še sedmo.