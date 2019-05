St. Louis vrnil udarec 'morskim psom' in izenačil finalno serijo na zahodu

V najmočnejši hokejski ligi na svetu, ligi NHL, je bila v noči na torek odigrana druga finalna tekma zahodne konference med domačim San Josem in gosti iz St. Louisa. Slednji so po uvodnem porazu vrnili udarec 'morskim psom' in z zmago 4 : 2 na drugi tekmi izid v seriji izenačili na 1 : 1. Serija se zdaj seli v St. Louis.

Za moštvo iz St. Louisa so zadeli Jaden Schwartz, Vince Dunn, Robert Bartuzzo in Oscar Sundqvist. Oba gola za domače 'morske pse' pa je prispeval Logan Couture v drugi tretjini.



Izid finalne serije na zahodu je tako izenačen na 1 : 1, medtem ko je na vzhodu trenutni skupni izid med Boston Bruinsi in Carolino Hurricanesi 2 : 0 v korist prvih. Moštva igrajo na štiri dobljene zmage. Liga NHL, konferenčni finale, zahod, druga tekma, izid:

San Jose Sharks - St. Louis Blues 2 : 4

(moštvi sta izenačeni 1 : 1).



