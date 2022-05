St. Louis z zmago v podaljšku znižal zaostanek za Coloradom

Ekipa Colorado Avalanche je v polfinalu zahodnega dela končnice severnoameriške hokejske lige NHL zapravila veliko priložnost, da bi se uvrstila v nadaljevanje tekmovanja za Stanleyjev pokal. St. Louis Blues so v gosteh po podaljšku namreč zmagali s 5:4 in izid v boju na štiri zmage znižali na 2:3.

Colorado je po 25 minutah igre vodil že s 3:0 in vse je kazalo na udobno zmago dvakratnih prvakov. Nathan MacKinnon je prvega od svojih treh golov zadel ob koncu četrte minute, drugega pa v predzadnji uvodne tretjine. Gabriel Landeskog je po štirih minutah in dveh sekundah druge tretjine povišal na 3:0 po odbitem ploščku, kot podajalec pa je bil vpisan MacKinnon.

icon-expand Tudi razpoloženi Nathan MacKinnon ni bil dovolj za zmago Colorada. FOTO: AP

Vladimir Tarasenko je v 15. minuti druge tretjine zabil prvi gol za goste, nato pa je Thomas zadel svoj prvi gol v končnicah NHL v 10. minuti tretje tretjine. Pet minut pozneje je izenačil Justin Faulk. Vse je kazalo, da bo zmaga ostala doma, ko je MacKinnon domače znova povedel v vodstvo dve minuti in 46 sekund pred koncem dvoboja. A to je bil zadnji gol domačih, za katere je pri vseh uspešnih akcijah s hat-trickom in asistenco sodeloval MacKinnon.

Tyler Bozak je zadel po treh minutah in 38 sekundah dodatnega dela tekme, ko je plošček usmeril pod lovilko Darcyja Kuemperja, ki je pred tem nanizal 25 obramb. Podaljšek je izsilil Robert Thomas, ko je za goste izenačil na 4:4 vsega 56 sekund pred koncem zadnje tretjine. Tedaj je pri levi vratnici preusmeril odbiti plošček v mrežo in poskrbel za preobrat.

Vratar gostov Ville Husso (30 obramb) je v zaključku zaklenil svoja vrata, Thomas je nato dosegel še drugi gol v končnicah. Tarasenko je tekmo tudi končal z dvema točkama po golu in podaji, štiri točke je s štirimi podajami vknjižil Nick Leddy, zadnjo je imel pri odločilnem golu na dvoboju. "V naši slačilnici boste našli veliko karakterjev, ki enostavno ne obupajo. Vse, kar počnejo, je, da igrajo in se borijo do zadnje sekunde in to so počeli tudi danes," je bil po sladki zmagi zadovoljen Bluesov trener Craig Berube.

V konferenčni finale vzhoda je že uvrščeno moštvo Tampa Bay Lightning, ki je z metlo (4:0 v zmagah) odpravilo Florida Pantherse, v drugem polfinalnem paru vzhoda pa sta Carolina Hurricanes in New York Rangers izenačena na 2:2 v zmagah. Na zahodu bo imel Colorado, ki sedaj vodi s 3:2 v zmagah, po bolečem porazu še dve zaključni žogici, Edmonton Oilers pa proti Calgary Flamesih vodijo s 3:1 v zmagah in bodo že ponoči imeli prvo možnost, da se uvrstijo v finale zahodne konference.