St. Louisu premierni naslov v ligi NHL

Temeljni kamen za zmago ekipe iz Missourija sta postavila Ryan O'Reilly (17.) in Alex Pietrangelo (20.) v prvi tretjini. Dokončno sta tekmo odločila Braydon Schenn (52.) in Zach Sanford (56.). Blestel je tudi vratar Jordan Binnington z 32 obrambami. Za gostitelje je častni zadetek dosegel Matt Grzelcyk (58.), ki pa je le popravil vtis svoje ekipe. Že omenjeni 28-letni O'Reilly je bil razglašen tudi za najkoristnejšega igralca finalne serije in bil s tem tudi najzaslužnejši za prvo lovoriko St. Louisa v ligi v 52-letni zgodovini kluba. "Ne morem verjeti, kaj nam je uspelo. Občutek je neverjeten. Sploh ne morem dočakati, da se vrnemo domov in praznujemo s celim mestom," pa je po tekmi povedal vratar Binnington in dodal, da je bil zmagovalni pokal, ki sicer tehta 15,5 kg, veliko težji, ko ga je dvignil nad glavo, kot pa si je to mislil.

"Že dolgo nisem delal fitnesa za zgornji del telesa. Zdaj bom zanesljivo s pokalom naredil še nekaj vaj," je v šali še dodal hokejist.



Izid, finale, 7. tekma: Boston Bruins - St. Louis Blues 1:4

- St. Louis je s 4:3 v zmagah osvojil Stanleyjev pokal



Prvaki v tem tisočletju:

2000/01 Colorado Avalanche New Jersey Devils 4:3

2001/02 Detroit Red Wings Carolina Hurricanes 4:1

2002/03 New Jersey Devils Anaheim Mighty Ducks 4:3

2003/04 Tampa Bay Lightning Calgary Flames 4:3

2004/05 tekmovanja ni bilo

2005/06 Carolina Hurricanes Edmonton Oilers 4:3

2006/07 Anaheim Ducks Ottawa Senators 4:1

2007/08 Detroit Red Wings Pittsburgh Penguins 4:2

2008/09 Pittsburgh Penguins Detroit Red Wings 4:3

2009/10 Chicago Blackhawks Philadelphia Flyers 4:2

2010/11 Boston Bruins Vancouver Canucks 4:3

2011/12 Los Angeles Kings New Jersey Devils 4:2

2012/13 Chicago Blackhawks Boston Bruins 4:2

2013/14 Los Angeles Kings New York Rangers 4:1

2014/15 Chicago Blackhawks Tampa Bay Lightning 4:2

2015/16 Pittsburgh Penguins San Jose Sharks 4:2

2016/17 Pittsburgh Penguins Nashville Predators 4:2

2017/18 Washington Capitals Vegas Golden Knights 4:1

2018/19 St. Louis Blues Boston Bruins 4:3