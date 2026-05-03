Hokej

Stankoven z dvema goloma junak zmage Caroline

Raleigh, 03. 05. 2026 08.47 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Carolina Hurricanes

Hokejisti Carolina Huricanes so dobili prvo tekmo drugega kroga končnice v ligi NHL proti Philadelphia Flyers. Pred domačimi navijači so v Raleighu zmagali s 3:0, dva gola je prispeval Logan Stankoven. Moštvi igrata na štiri zmage. Tretjega od Carolininih zadetkov je dosegel Jackson Blake, medtem ko je Frederik Andersen ustavil vseh 19 strelov za svoj drugi "shutout" v letošnji končnici.

Hurikani v letošnji končnici na vseh petih tekmah še niso zaostajali, tudi tokrat so že v drugi in sedmi minuti zadeli za hitro vodstvo z 2:0. "Začeli smo dobro in to je bilo ključno pri zmagi," je povedal trener Caroline Hurricanes Rod Brind'Amour. Carolina je v prvem krogu s 4:0 izločila Ottawa Senators, Philadelphia pa s 4:2 Pittsburgh Penguins. Prva je tako imela nekaj več počitka in za razliko od rednega dela sezone, ko so se vse štiri medsebojne tekme končale po podaljšku ali kazenskih strelih, tokrat vse delo opravila že v 60 minutah.

Jordan Martinook
FOTO: AP

Logan Stankoven je zadel pri vseh štirih zmagah Caroline, uspešen pa je bil tudi tokrat, prvič že po dobri minuti in pol. "Seveda je lepo, ko zadevaš, to ti da samozavest in na tem gradiš," meni Stankoven. Philadelphia se je tokrat precej mučila v napadu, v prvih dveh tretjinah je ob agresivni igri domače zasedbe sprožila le devet strelov.

"Nismo bili dovolj hitri. To je dober krst za nekatere naše igralce, ki so videli, kako bo treba igrati," je dejal strateg Philadelphie Rick Tocchet. Obe ekipi sta sicer pogrešali nekaj ključnih igralcev. Pri Flyers je med drugimi manjkal njihov najboljši strelec rednega dela sezone Owen Tippett, pri hurikanih pa branilec Aleksander Nikišin.

Izidi, končnica, 2. krog:
- vzhodna konferenca:

Carolina Hurricanes - Philadelphia Flyers 3:0

- Carolina vodi z 1:0 v zmagah

