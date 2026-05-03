Stankoven z dvema goloma junak zmage Caroline

Hurikani v letošnji končnici na vseh petih tekmah še niso zaostajali, tudi tokrat so že v drugi in sedmi minuti zadeli za hitro vodstvo z 2:0. "Začeli smo dobro in to je bilo ključno pri zmagi," je povedal trener Caroline Hurricanes Rod Brind'Amour. Carolina je v prvem krogu s 4:0 izločila Ottawa Senators, Philadelphia pa s 4:2 Pittsburgh Penguins. Prva je tako imela nekaj več počitka in za razliko od rednega dela sezone, ko so se vse štiri medsebojne tekme končale po podaljšku ali kazenskih strelih, tokrat vse delo opravila že v 60 minutah.

Jordan Martinook FOTO: AP

Logan Stankoven je zadel pri vseh štirih zmagah Caroline, uspešen pa je bil tudi tokrat, prvič že po dobri minuti in pol. "Seveda je lepo, ko zadevaš, to ti da samozavest in na tem gradiš," meni Stankoven. Philadelphia se je tokrat precej mučila v napadu, v prvih dveh tretjinah je ob agresivni igri domače zasedbe sprožila le devet strelov.