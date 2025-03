Stari znanec, a zmaji so prepričani v drugačen razplet kot lani

Hokejisti ljubljanske Olimpije se bodo v boju za končnico lige ICEHL pomerili z južnotirolskim Pustertalom. Po koncu rednega dela sezone je sedmi Fehervar za kvalifikacije izbral desetouvrščeno dunajsko ekipo, osmim Ljubljančanom je ostal deveti Pustertal. Zmaji so sicer proti Italijanom v rednem delu dobili vse štiri tekme, vendar so bile vse tekme tesne. Ljubljančani so dve (domači) dobili z 2:1, dodali pa so še zmagi po podaljšku in kazenskih strelih. Dokaz več, da gre za izjemno izenačena nasprotnika. Prvi obračun dodatnih kvalifikacij bo v nedeljo v Tivoliju.

Pred zadnjim krogom še ni bilo jasno, kdo bo kot zadnji neposredno prišel v končnico.

Serija dodatnih kvalifikacij, v kateri bo napredovala ekipa z dvema zmagama, se začenja v nedeljo v Hali Tivoli. Povratna tekma bo v torek v Brunicu, morebitna tretja in odločilna tekma pa bo v petek ponovno v Ljubljani.

Nekaj možnosti je imel še sedmi Beljak, če bi zmagal v rednem delu, Fehervar pa izgubil. Prav to se je na koncu tudi zgodilo, saj je VSV premagal Asiago, Fehervar pa izgubil s Salzburgom. Tako je beljaška ekipa skočila na šesto mesto, Madžari pa so zdrsnili na sedmo. Prav tako je bil še odprt boj za prvo mesto, ki bi ga Celovški KAC lahko izgubil ob porazu. A so Celovčani premagali Pustertal in ostali prvi. Neposredno so v končnici še drugi Salzburg, tretji Bolzano, četrti Linz in peti Gradec.

Andrej Tavželj FOTO: Damjan Žibert icon-expand

V boju za dodatne kvalifikacije za končnico na mestih od osem do deset prav tako ni bilo neznank, tam so bili Olimpija Ljubljana, Pustertal in tekmec Ljubljančanov Vienna Capitals. "Lepa tekma je za nami. Vse skupaj je bilo lažje po hitro doseženih zadetkih. V nadaljevanju smo kontrolirali potek igre in zasluženo zanesljivo slavili," je po tekmi v avstrijski prestolnici dejal trener Andrej Tavželj, ki je vesel, da ekipa ostri formo pred ključnim delom sezone. "Želeli smo se dvigniti pred končnico in mislim, da nam je to uspelo. Zavedamo se, da je pred nami najpomembnejši del sezone. Pripravljeni smo," sporoča Kranjčan.

Fehervar je kot sedmi lahko izbiral tekmeca in si je izbral Dunaj, v drugem paru sta ostala Olimpija Ljubljana in Pustertal. V kvalifikacijah za končnico ekipe igrajo na dve zmagi. Prednost domačega terena imata sedma in osma ekipa rednega dela, prve tekme bodo v nedeljo, 23. februarja, druge v torek, 25., morebitne tretje pa v petek, 28. februarja. Ko bodo znani vsi udeleženci končnice, bodo prva tri moštva rednega dela izbirala nasprotnike. Prve četrtfinalne tekme pa bodo na vrsti že v nedeljo, 2. marca.