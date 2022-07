Številka 1 in 2 na naboru NHL prvič Slovaka

Slafkovsky, ki je konec marca dopolnil 18 let, je letos v Pekingu s sedmimi zadetki vodil Slovaško na OI do kolajne in bil tudi najkoristnejši igralec (MVP) olimpijskega turnirja. "To je neverjetno," je dejal Slafkovsky: "Še vedno ne morem verjeti, da se je to res zgodilo. To je res poseben trenutek v mojem življenju."

Del slovaške reprezentance, ki je državi priborila prvo olimpijsko medaljo v hokeju na ledu, pa je bil tudi 18-letni branilec Nemec. Logan Cooley je bil prvi Američan, ki so ga Arizona Cardinals izbrali na tretjem mestu, medtem ko je Seattle Kraken "zgrabil" Shana Wrighta na četrtem mestu. Številni strokovnjaki so pred naborom prav Wrightu napovedovali, da bo postal prvi izbor.