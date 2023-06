Številni odhodi iz Tivolija

Iz tabora hokejskih zmajev pa prihaja še novica, da se je ekipi v sezoni 2023/24 pridružil mladi in talentirani napadalec Marcel Mahkovec. 19-letni Marcel Mahkovec je svojo hokejsko pot začel na Bledu, zadnje tri sezone pa je svoje hokejsko znanje nabiral v Krefeldu v Nemčiji in na Švedskem pri AIK. Je močan in prodoren napadalec z borbenim karakterjem. V Olimpijo smo tako privabili še enega igralca, ki bo krojil prihodnost slovenskega hokeja. "HK SŽ Olimpija sem izbral, ker je dobra priložnost, da se dokažem na članskem nivoju in nadgrajujem hokejski razvoj. Večino fantov poznam in o ekipi sem slišal lepe stvari. Komaj čakam začetek sezone in igranje pred čim večjim številom navijačev. Verjamem, da je pred nami uspešna sezona," je ob podpisu pogodbe za uradno spletno stran kluba povedal Marcel Mahkovec.

"Marcel spada med igralce, ki bodo morali v bližnji prihodnosti prevzeti vodilne vloge v slovenski reprezentanci. Za seboj ima že nekaj let igranja na različnih nivojih evropskega hokeja. Zdaj mu ponujamo priložnost, da s HK SŽ Olimpija naredi preboj na nivoju lige ICE. Prepričani smo, da jo bo izkoristil," je prepričan Anže Ulčar, direktor HK SŽ Olimpija.