Strateg zmajev po norem preobratu v Beljaku: Take tekme pa še ne

V prvi tretjini so gledalci, zbralo se jih je okoli tri tisoč, v Stadthalle Areni spremljali enakovreden dvoboj, zadeli so tako domači kot gostje. V drugi tretjini pa je nekaj slabih minut zmajev in nalet Beljačanov vodilo v vodstvo domačih s kar 4:1. Nekaj upanja je zmajem v 38 minuti vlil zadetek Nika Simšiča , s katerim so zmaji pred drugim odhodom v garderobo zmanjšali zaostanek. V zadnji tretjini pa je bila povsem druga slika. Odlična igra zeleno-belih je šokirala Beljačane, ki so v treh minutah prejeli tri gole. Svoj večer sta imela Ville Leskinen s tremi zadetki in Nik Simšič z dvema, odlično je podajal Žiga Pance .

Čeprav so Beljačani na koncu poskušali izenačiti in pritiskali, imeli celo igralca več na ledu v zadnjih minutah, jim ni uspelo premagati vratarja Luke Kolina. Na koncu so poskusili še z igro brez vratarja, kar je pred koncem tekme izkoristil Trevor Gooch in zadel za končnih 4:6. "Igrali smo dve različni tekmi – zelo dobro in zelo slabo. Najbrž to velja tudi za domačo ekipo. Ko je bilo po prvi tretjini izenačeno, smo se v garderobi pogovarjali, da moramo biti v drugi tretjini močnejši, a se je izkazalo povsem nasprotno. Beljačani so precej napadli in verjamem, da je veliko obiskovalcev že videlo zmago. A nekako smo nadaljevali, našli tisto iskrico in verjeli, da nam lahko uspe," je po neverjetnem preobratu na Koroškem dejal strateg zmajev Upi Karhula.