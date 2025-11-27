Strateg zmajev po zmagi na derbiju vodilnih: Vsa čast četrtemu napadu in domačim igralcem

Derbi vodilnih ekip lige ICE je upravičil pričakovanja. 3500 gledalcev, napeta tekma in končna zmaga Olimpije (6:3) za (nov) preboj na prvo mesto na lestvici. Ob številnih odsotnih, "oklepniki" iz Tivolija so tekmo proti Pustertalu odigrali kar brez šestih poškodovanih ali bolnih, so se izkazali slovenski igralci. Še posebej domači četrti napad, ki je prispeval kar tri točke, v tretjem pa se je z dvema goloma izkazal Nik Simšič. V vratih zmajev je po daljšem času odsotnosti zaradi osebnih zadev spet stal Čeh Lukaš Horak, ki brani tudi za slovensko reprezentanco. Velja poudariti, da je Olimpija dosegla že sto golov v sezoni, daleč največ od vseh v ligi.

Vrnitev Lukaša Horaka v gol, po tekmi je bil izbran za igralca tekme, saj je zbral 32 obramb in učinkovita igra v napadu, zmaji so dosegli šest golov ob 24 strelih, sta poskrbela za udobno in veliko zmago (6:3) s katero se hokejisti ljubljanske Olimpije vračajo na prvo mesto lestvice. Zmaji so se Pustertalu oddolžili za poraz pred dobrim mesecem (3:5).

Zmaji so se po treh tednih razveselili vrnitve vratarja Lukaša Horaka (33 obramb), ki je zadnjič branil 1. novembra. Takoj je imel v dvoboju vodilnih ekip veliko dela, potem ko je italijanska zasedba precej več streljala proti vratom tekmeca (24:36).

Ljubljančani so bili v derbiju lige ICE precej oslabljeni, manjkajo namreč Zach Boycuk, Evan Polei, Nate Halbert, Rok Kapel, Tian Hebar in po novem tudi prvi strelec lige Nicolai Meyer, ki je zbolel. Kljub temu so na kolena spravili Pustertal in ga na vrhu razpredelnice s tem tudi prehiteli. Ob odsotnosti številnih se je izkazala domača zasedba, predvsem četrti napad, ki je zbral tri točke. Lovro Kumanović je dosegel svoj prvi gol v sezoni, premirnega v dresu Olimpije je podpisal tudi kanadski branilec Andrew MacWilliam, ki je kot zadnji okrepil slačilnico zeleno belih.

Ben Cooper FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Bila je na zmaga, Vsa čast fantom, saj so se ves čas trudili, da čim bolj nbadomestijo odsotne. Lahko pohvalim naše malde igralce, izkazal se je četrti napad, ki je dosegel kar nekaj točk. Odlično tekmo so odigrali domači igralci. Bila je to borbena predstava proti odličnemu nasprotniku. Lepo, da se je v vrata vrnil Lukaš Horak, ki je bil vnovič odličen. Skratka, za nami je lep hokejski večer," je po novi zmagi dejal strateg zeleno-belih Ben Cooper, ki ga z zmaji čakata še dve domači tekmi. V petek "vroči" Gradec, v nedeljo še madžarski Ferencvaros. "Gotovo je dobro, da uspemo zmagovati tudi, ko nimamo na voljo vseh ključnih igralev. To je dokaz, da lahko premagamo vsako ekipo, tudi ko manjkajo nosilci igre," je poudaril 48-letni Kanadčan na klopi Olimpije, ki je presenečen, da je njegova ekipa že v dokaj zgodnji fazi sezone dosegla 100 golov. Daleč največ od vseh v ligi.



Izid:

Olimpija - Pustertal 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)

Brennan 10., Simšič 28., 29., Kumanović 31., MacWilliam 53., Petan 59.; Tičar 15., Zanatta 33., Ierullo 50.