Strele udarile kar šestkrat: Vodilno moštvo lige prevelik zalogaj za Kopitarjeve kralje

Po vzpodbudnem nizu pred koncem prejšnjega leta, ko so Los Angeles Kings nanizali štiri zaporedne zmage, se zdi, da so znova zapadli v krizo. Dvakratni prvaki lige NHL so namreč izgubili še tretjič v zadnjih štirih tekmah in ostajajo prikovani na dno lige. Tokrat jih je v Staples Centru s 6 : 2 nadigralo vodilno moštvo lige, Tampa Bay Lightning. Blestel je prvi strelec lige Nikita Kučerov, ki je v mestu angelov zbral štiri točke.

Vodilno moštvo lige je bilo prevelik zalogaj za letos skromne kralje, ki so po nekoliko boljšem nizu, znova zapadli v rezultatsko krizo. Ekipa Los Angeles Kings je v severnoameriški hokejski ligi na domačem ledu z 2:6 izgubila z moštvom Tampa Bay Lightning, ki se je še utrdilo na čelu lige. Kralji, za katere je slovenski zvezdnik Anže Kopitardosegel podajo, ostajajo na dnu razpredelnice. Štiri točke je zbral Rus Nikita Kučerovz golom in tremi podajami. Prvi gol za domače je dosegel Austin Wagner, ko je po samostojni akciji sredi druge tretjine znižal na 1:4. Drugega je zabil Drew Doughtypo Kopitarjevi podaji dve minuti in pol pred koncem za končni izid 6:2. Los Angeles bo na naslednji tekmi v nedeljo ob četrti uri zjutraj po slovenskem času gostil Edmonton Oilers. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke