Strome jeziček na tehtnici ob novi zmagi New York Rangersov

V severnoameriški poklicni hokejski ligi NHL so ponoči odigrali le eno tekmo. New York Rangersi so doma s 4:1 premagali Edmonton in se z 22. zmago na svoji 34. tekmi zavihteli na sam vrh prvenstvene razpredelnice. Tekmi med Torontom in Carolino ter Ottawo in Minnesoto sta bili zaradi covidnih protokolov preloženi.

Junaka tekme v New Yorku sta bila Ryan Strome, ki je prvič v sezoni vknjižil tri točke – dosegel je dva gola in asistenco – ter Aleksandar Georgiev, vratar makedonskega rodu, ki je po treh tekmah premora zaradi okužbe z novim koronavirusom ubranil 33 strelov. "Zadnje čase nam res gre kot po maslu. Vse deluje, kot si želimo. Blestijo napadalci, blestijo vratarji. Temu primerno je tudi vzdušje. Vsi smo navdušeni, morda so nam pomagali tudi pretekli prazniki. Nestrpno pričakujemo nove obračune," je dobro vzdušje v ekipi v izjavi po tekmi izpostavil Strome. Poleg njega so se med strelce pri tretji zaporedni zmagi vpisali Chris Kreider, za katerega je bil to 20. gol v sezoni, Alexis Lafreniere in Barcley Goodrow. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Za goste, ki so izgubil četrtič zapovrstjo, je edini zadetek prispeval Ryan McLeod, ki je v 35. minuti znižal na 1:2. Rangerji imajo zdaj 48 točk in so na vrhu lestvice izenačeni z Washingtonom, a imajo več zmag. Točko zaostajata Carolina, ki ima tri tekme manj od vseh glavnih tekmecev, in Tampa. Liga NHL, izid:

New York Rangers – Edmonton Oilers 4:1

Toronto Maple Leafs – Carolina Hurricanes (prestavljeno)

Ottawa Senators – Minnesota Wild (prestavljeno) icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke