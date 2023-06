Šturm in Žeželj ostajata v zmajevem hokejskem gnezdu

Jaka Šturm je, kot piše uradna klubska spletna stran, v zadnjih dveh sezonah odlično napredoval, v dresu ljubljanskega moštva je tekmoval v Hokejski ligi prvakov, kjer je zabeležil dve podaji. Na dveh tekmah finala državnega prvenstva pa je dosegel tri gole in podajo ter bil s štirimi točkami med bolj učinkovitimi igralci. "Veliko fantom v ekipi, vključno z mano, bo to že tretja skupna sezona v ligi ICE. Nekaj izkušenj smo si že nabrali, zato sem prepričan, da lahko v naslednji sezoni stopimo stopničko višje tako v individualnem kot v ekipnem smislu. V Ljubljani se počutim odlično, za nas je res dobro poskrbljeno in s fanti se super razumemo. Veselim se začetka naslednje sezone," za klubsko spletno stran pravi Jaka Šturm. "Želeli smo zadržati jedro ekipe in Jaka je del tega jedra. V pretekli sezoni je pokazal veliko pripadnost ekipi in prepričan sem, da lahko v prihodnji sezoni še napreduje," pa je povedal Upi Karhula, glavni trener članske ekipe.