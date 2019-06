Nad 'vražjim' Subbanom navdušena tudi Vonnova

Nekdaj močni Vragi iz New Jerseyja so trikrat so v klubski zgodovini osvojili Stanleyjev pokal, a so v zadnjih letih krepko stagnirali. V pravkar končani sezoni so zbrali le 72 točk in bili tretje najslabše moštvo celotne lige (za njimi so bili le Kopitarjevi Los Angeles Kingsi in povsem na repu lestvice Ottawa Senatorsi). V zadnjih sedmih sezonah so se le enkrat uvrstili v končnico, kot kaže se sedaj obetajo boljši časi.

Vodstvo Nashvilla je branilca P. K. Subbana, ki je minulo sezono na 63 tekmah dosegel devet golov in 22 podaj, poslalo v New Jersey (kot zamenjavo za dva igralca in dva izbora na naboru). Devilsi so imeli tudi prvi izbor na sobotnem naboru NHL in izbrali so velikega ameriškega hokejskega upa, 18-letnega Jacka Hughesa. Pernell-Karl Sylvester oziroma P. K. Subban je eden boljših branilcev v ligi NHL, ki je izven igrišč znan tudi kot ljubitelj mode in glamurja (je pa poznan tudi po svojih dobrodelnih projektih), že nekaj časa pa je v zvezi z nekdanjo alpsko smučarko Lindsey Vonn. Slednja je bila prav tako navdušena nad spremembo, saj je na Twitterju zapisala: "Gremo."