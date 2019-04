Suvereni 'zmaji' le še zmago oddaljeni od finala, Jeseničani izenačili serijo

Glede na prikazano igro v obeh polfinalnih tekmah bi se Ljubljančani morali že pojutrišnjem, ko bo v Hali Tivoli na sporedu tretji obračun v seriji Alpske lige proti celovškemu Lustenauu, zanesljivo uvrstiti v veliki finale.



A ljubljanski strategJure Vnuk vselej poudarja, da je najprej potrebno skočiti in nato reči hop. 'Zmaji' so bili tudi na drugi tekmi precej boljši tekmec, pripravili so si ogromno število priložnosti in na koncu brez prejetega zadetka slavili z izidom 4:0. Od teh je dva dosegel razpoloženi Žiga Pešut; Olimpija, pri kateri sta se ob že omenjenemu Pešutu med strelce vpisala še Aljaž Chvatal in Žan Jezovšek -, je potrdila dobro formo pred odločilnimi tekmami tako na evropskem prizorišču kot tudi v končnici domačega prvenstva.