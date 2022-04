Svečnikov junak zmage Winnipega nad Montrealom

"Vsi igralci se dobro zavedamo, kaj je na kocki, vendar o tem ne govorimo. Skušamo le zmagovati, vsakič priti do dveh točk ali vsaj ene, in videli bomo, kam nas bo to pripeljalo. A za zdaj smo vsakič znova osredotočeni le na naslednjo tekmo," je dejal branilec Josh Morrissey in dodal, da za zdaj v slačilnici še ni panike med igralci.

Josh Anderson je za Montreal dosegel svoj stoti zadetek, Joel Armia pa je proti svoji nekdanji ekipi, ki je na vzhodu že pred časom zapravila vse možnosti za nadaljevanje tekmovanja za Stanleyjev pokal, dosegel gol in podajo.

Los Angeles Kingsi, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so tokrat počivali. Naslednja tekma v boju za končnico jih čaka že v noči na sredo, ko bodo gostovali pri Chicago Blackhawksih.

Liga NHL, izid:

Montreal Canadiens - Winnipeg Jets 2:4