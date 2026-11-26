Lukaš Horak FOTO: HK Olimpija Ljubljana Domen Jančič

Niklas Lundström ima izkušnje iz najmočnejše švedske in danske lige, severnoameriških lig AHL in ECHL ter lige ICE, v kateri je v sezoni 2021/22 branil za Graz 99ers. Leta 2011 ga je na naboru lige NHL izbrala ekipa St. Louis Blues. S švedsko reprezentanco je osvojil srebrni medalji na svetovnih prvenstvih do 18 in do 20 let, leta 2025 pa je z ekipo Odense Bulldogs osvojil naslov danskega državnega prvaka.

"Po odhodu Lukaša Horaka je na vratarskem položaju nastala vrzel. Žan Us svoje delo opravlja odlično, mladi Gal Hebar pa za prevzem pomembne vloge drugega vratarja potrebuje še nekaj izkušenj. Poleg tega ga decembra čaka pomembno svetovno prvenstvo z mlado reprezentanco. Želeli smo se hitro odzvati, saj je ritem treh tekem na teden dolgoročno težko vzdrževati z enim vratarjem," je za uradno klubsko spletno dejal Anže Ulčar.

Niklas Lundström FOTO: HK Olimpija Ljubljana

"Po drugi strani se zavedamo, da je izbira vratarja morda najpomembnejša kadrovska odločitev letošnje sezone, zato je nismo želeli sprejeti čez noč. Veseli nas, da je Niklas sprejel enomesečno poskusno obdobje, v katerem bo imel priložnost dokazati, da je prava dolgoročna rešitev za našo ekipo."