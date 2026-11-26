Niklas Lundström ima izkušnje iz najmočnejše švedske in danske lige, severnoameriških lig AHL in ECHL ter lige ICE, v kateri je v sezoni 2021/22 branil za Graz 99ers. Leta 2011 ga je na naboru lige NHL izbrala ekipa St. Louis Blues. S švedsko reprezentanco je osvojil srebrni medalji na svetovnih prvenstvih do 18 in do 20 let, leta 2025 pa je z ekipo Odense Bulldogs osvojil naslov danskega državnega prvaka.
"Po odhodu Lukaša Horaka je na vratarskem položaju nastala vrzel. Žan Us svoje delo opravlja odlično, mladi Gal Hebar pa za prevzem pomembne vloge drugega vratarja potrebuje še nekaj izkušenj. Poleg tega ga decembra čaka pomembno svetovno prvenstvo z mlado reprezentanco. Želeli smo se hitro odzvati, saj je ritem treh tekem na teden dolgoročno težko vzdrževati z enim vratarjem," je za uradno klubsko spletno dejal Anže Ulčar.
"Po drugi strani se zavedamo, da je izbira vratarja morda najpomembnejša kadrovska odločitev letošnje sezone, zato je nismo želeli sprejeti čez noč. Veseli nas, da je Niklas sprejel enomesečno poskusno obdobje, v katerem bo imel priložnost dokazati, da je prava dolgoročna rešitev za našo ekipo."
Liga NHL (National Hockey League ali Nacionalna hokejska liga) je profesionalna hokejska liga v Severni Ameriki, ki velja za najkakovostnejše hokejsko tekmovanje na svetu. Ustanovljena je bila leta 1917 v Montrealu, danes pa v njej tekmujejo ekipe iz Združenih držav Amerike in Kanade, ki se borijo za prestižni Stanleyjev pokal.
AHL (American Hockey League) in ECHL sta severnoameriški profesionalni hokejski ligi, ki delujeta kot razvojni in podružnični tekmovanji za ligo NHL. Večina igralcev v ligi AHL je na poti v ligo NHL ali pa pridobiva dragocene izkušnje v močni konkurenci, medtem ko ECHL služi kot dodatna raven profesionalnega razvoja mlajših in manj izkušenih igralcev.
Vratar v hokeju na ledu je eden najpomembnejših in najbolj specializiranih položajev v moštvu. Njegova glavna naloga je preprečiti nasprotnikovi ekipi dosego zadetka z lovljenjem, odbijanjem ali blokiranjem ploščka. Zaradi izjemno hitre igre in močnih strelov morajo vratarji nositi težko, specializirano zaščitno opremo terkazovati izjemne reflekse, gibljivost in psihično trdnost.
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