Švedska - Slovenija 1:0* (po drugi tretjini)

Slovensko hokejsko reprezentanca igra peto tekma na svetovnem prvenstvu elitne skupine. V Stockholmu se meri z domačo zasedbo Švedske. Slovenci so na dnu kot edina ekipa v skupini in tudi na celotnem tekmovanju še brez točke. Naše po prosti soboti čaka še končnica predtekmovanja SP, ko se bodo 18. in 19. maja merili z Avstrijci in Francozi, ti ekipi sta na papirju tekmici Slovenije v boju za obstanek med elito. Po koncu druge tretjine Švedi vodijo z 1:0.