Sveži Toronto z 'dvojčkom' Tavaresa slavil v Columbusu

Petdnevni počitek je dobro del hokejistom ekipe Toronto Maple Leafs, ki so z dvema goloma Johna Tavaresa slavili na gostovanju pri Columbus Blue Jacketsih in utrdili drugo mesto na skupni lestvici lige NHL (4:2). V petek zvečer sta igrali še dve kanadski moštvi: Montreal Canadiensi so slavili pri Florida Panthersih (5:3), Ottawa Senatorsi pa so bili neuspešni na gostovanju pri New York Islandersih (3:6).

Hokejisti Toronta (na fotografiji) iz tekme v tekmo dokazujejo, da so eni glavnih kandidatov v boju za Stanleyjev pokal. FOTO: AP

Hokejisti v severnoameriški ligi NHL so v noči na soboto igrali tri tekme; moštvo slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja, Los Angeles Kings, bo svojo naslednjo igralo v soboto zvečer proti Vegas Golden Knightsom. Na petkovih tekmah pa so zmagali Montreal Canadiensi, Toronto Maple Leafsi in New York Islandersi. Vrhunci tekme Florida Panthers ‒ Montreal Canadiens:

Za Montreal je dva gola pri zmagi proti Florida Panthersom s 5:3 dosegel Tomaš Tatar, Jonathan Drouin pa gol in podajo. Z dvema zadetkoma se je izkazal tudi John Tavares, ki je svoj Toronto popeljal do zmage s 4:2 proti Columbus Blue Jacketsom, vratar Garret Sparkspa je k uspehu dodal 27 obramb. Tavares je zdaj pri 26 zadetkih v sezoni in je na drugem mestu lestvice strelcev ujel Jeffa Skinnerja, njegova naslednja tekma pa bo dvoboj z otočani iz New Yorka, kjer je preživel devet sezon, preden se je v milijonskem prestopu letos poleti preselil v Toronto. Vrhunci tekme Columbus Blue Jackets ‒ Toronto Maple Leafs:

Newyorška ekipa pa je tudi pokazala dobro formo, s 6:3 je premagala Ottawo Senatorse, čeprav je po polovici tekme že zaostajala z 1:3. Takrat so domači zamenjali vratarja Thomasa Greissa z Robinom Lehnerjem, ta ni prejel nobenega zadetka, njegovi soigralci pa so jih do konca tekme dosegli pet, dva Mathew Barzal. Vrhunci tekme New York Islanders ‒ Ottawa Senators:

