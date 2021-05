Švicarji nadigrali Slovake, Čehi po preobratu do zmage nad Švedi

Slovaška je SP odlično začela in dosegla tri zmage v nizu ter bila na vrhu svoje skupine. Zdaj je sicer še vedno tam, toda s prvim porazom, bolečim polomom z 1:8. Švicarji so se na ta način hitro vrnili po lastnem slabem večeru, ko so proti Švedski izgubili z 0:7. Gregory Hofmann je bil najbolj razpoložen s po dvema goloma in podajama, eno podajo manj je zbralRomain Loeffel. Obe ekipi imata zdaj po štirih tekmah devet točk. Latvija je na domačem SP lovila tretjo zmago, a je tokrat ni dobila. Trevor Moore in Matty Beniers sta zadela v zadnji četrtini, potem ko so domači še izenačili na 2:2. Za Američane, ki so se pomaknili na drugo mesto v skupini, je bila ta zmaga tretja v nizu.

Najbolj zanimiva je bila današnja večerna tekma med Švedsko in Češko. Obe ekipi sta slabo začeli SP, a so se Švedi vsaj delno oddolžili z zmago proti Švicarjem. Tudi danes je dolgo kazalo, da se Čehi ne bodo znebili zadnjega mesta v skupini, saj so zaostajali po golih Andreasa Wingerlija inRickarda Rakellaiz prve tretjine. A hiter gol z igralcem večJakuba Vrane na začetku zadnje tretjine je dal Čehom krila, za popoln preobrat sta nato poskrbela Jan Kovar inLukaš Klok, švedsko tveganje brez vratarja ob koncu pa so Čehi kaznovali še z zadnjim zadetkom Jakuba Fleka. Čehi imajo zdaj pet točk, zadnji v skupini pa so po novem Švedi.

Finska ni imela večjih težav z Italijo, na koncu je slavila zanesljivo s 3:0 ob razmerju strelov 36-11. Finci so se s tretjo zmago in ob točki za poraz po dodatnem delu igre prebili na vrh skupine z desetimi točkami, Italijani pa kot edini v Rigi ostajajo še brez točk.