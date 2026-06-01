Švicarji še četrtič ostali prazni rok: 'To je prekletstvo'

"Bili smo tako blizu, a istočasno tako daleč. Ne morem verjeti, da se nas to prekletstvo še kar drži. Štirikrat smo bili v finalu SP elitne divizije in vsakič blizu veselja. Samo želim si lahko, da nam enkrat v prihodnosti uspe uresničiti dolgoletne sanje." Leonardo Genoni, vratar švicarske reprezentance

V zadnjem dejanju letošnjega SP sta se še drugič v petih dneh pomerili najboljši ekipi predtekmovanja iz skupine v Zürichu. Švicarji so prvo medsebojno tekmo dobili s 4:2, tako da so do finala ostali neporaženi. V četrtfinalu so nato premagali Švedsko, v polfinalu pa gladko s 6:0 Norveško. Finci pa so po drugem mestu v skupini v izločilnem delu najprej odpravili Čehe, v polfinalu pa še Kanadčane. Švica je tudi na domačem tekmovanju neuspešno lovila prvo zlato medaljo v zgodovini, potem ko je v zadnjih 14 letih že štirikrat obstala na zadnji stopnički. Tako kot v zadnjih dveh SP lani in predlani so bili Švicarji tudi letos prekratki in so ostali le s petim srebrom. Finska pa je iskala in dobila peti naslov prvakov, prvega po letu 2022. V rednem delu zadetkov ni bilo, odločal je podaljšek, v tem pa je zmagoviti gol dosegel Konsta Helenius v 71. minuti.

Finski hokejisti so zasluženo še petič v svoji zgodovini postali svetovni prvaki. FOTO: Profimedia

V uvodni tretjini so bili boljši Finci. Hitro so prevzeli pobudo na ledu, pri čemer so jim z dvema zaporednima izključitvama pomagali tudi gostitelji. V tem obdobju je imela Švica veliko težav pred svojim golom, a jo je reševal tudi razpoloženi vratar Leonardo Genoni. Sredi tretjine je sicer klonil po strelu Antona Lundella, ki pa je, ko je zamahnil po ploščku po zraku, palico dvignil previsoko in po ogledu posnetka zadetek ni obveljal. So pa nato tudi Finci zašli v težave, ko so si nekaj sekund pred koncem prve tretjine prislužili dve hkratni izključitvi in s tem Švici v uvodu drugega dela odprli možnosti ob igri 5-3. Švica pa tega ni izkoristila, ob dobri obrambi so Finci brez težav zdržali. A so gostitelji nato v nadaljevanju le stopnjevali pritisk, zaigrali precej bolje kot v uvodni tretjini in v tem delu igre so bili Finci tisti, ki so se več branili, imeli pa so tudi razpoloženega vratarja Justusa Annunena, tako da kljub nekaj nevarnim strelom Švice tudi po 40 minutah še ni bilo spremembe izida.

Finski hokejisti so v finalu po podaljšku z 1:0 premagali Švicarje. FOTO: Profimedia