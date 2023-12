V Tivoliju bodo metali 'pliškote'

Tekma lige ICE nocoj v Tivoliju (začetek ob 18. uri) med SŽ Olimpijo in italijanskim Asiagom bo dobrodelno obarvana. Odvil se bo "teddy bear toss", vse zbrane plišaste igrače pa so namenjene Društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, ki letos obeležuje že 30-letnico delovanja.

Upi Karhula FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Dobro povabilo na dobrodelno tekmo v Tivoliju je tudi zelo solidna forma hokejistov SŽ Olimpije, ki so na zadnjih dveh zelo zahtevnih tekmah osvojili tri točke.

"Teddy bear toss"je poseben dogodek, ki se odvija na hokejskih ledenih ploskvah po vsem svetu. Pri tem je ključni trenutek prvi zadetek domače ekipe. Takrat gledalci enotno vstanejo in s svojih sedežev in začnejo metati plišaste medvedke oz. igrače na ledno ploskev. Celoten prizor je nekakšen dež plišastih medvedkov, ki so namenjeni dobrodelnim organizacijam. Če zadetka domače ekipe v rednem delu igre ni, obiskovalci vržejo pliškote na led ob koncu tekme.

Najprej so v Tivoliju po veličastnem preobratu premagali in izvajanju penalov premagali celovški KAC (7:6), nato pa so na vselej težkem gostovanju na Solnograškem pri Salzburgu celo bili v igri za zmago, nato pa izgubili v podaljšku (3:4), a osvojili dragoceno točko v boju za končnico. "Vedeli smo kako težko gostovanje nas čaka. Pa saj so vsa v tej ligi zahtevna. Odigrali smo zelo disciplinirano in borbeno 40 minut in bili nagrajeni za prednost dveh golov. Čestitke fantom za ta del tekme," je po zadnji tekmi dejal trener zmajev Upi Karhula in nato ocenil še zadnji del igre, kis e ni odvil po ljubljanskih željah. "Vedeli smo, da bodo domači močno pritisnili v zadnji tretjini. Pripravljeni smo bili, toda težko je, ko ima nasprotnik toliko kakovosti. Po izenačenju smo imeli tudi mi lepe priložnosti za zmago. Na koncu vzamemo to točko in že gledamo naprej. V soboto je važna tekma z Asiagom," je dodal Finec. Ob koncu leta in v začetku novega čaka zeleno-bele zelo zgoščen spored. Najprej bodo na zadnji tekmi koledarskega leta v domačem Tivoliju gostili Asiago, že v ponedeljek jih za uvod v sveže novo leto v gosteh čaka vodilni Fehervar, 3. januarja pa bodo gostili še zasedbo iz Gradca.

Zmaji so v zadnjem času v dobri formi. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Plišaste igrače, ki jih boste prinesli v Halo Tivoli, zbiramo za otroke, ki obiskujejo programe novomeškega Društva za razvijanje prostovoljnega dela. To ima kar tri dnevne centre za otroke, kamor hodijo otroci priseljenskih družin, begunci iz Ukrajine in ostali, prisotni so tudi v tamkajšnjih romskih naseljih. Otroci jih po pouku vsakodnevno obiščejo, da skupaj s strokovno ekipo naredijo domače naloge in obnovijo učno snov, po napornem učenju pa sledijo ustvarjalne, kuharske, športne in druge delavnice. Vsak otrok ima kakšen talent, si zasluži biti sprejet, vključen, viden in slišan," piše v uradnem sporočilu za javnost organizatorja dobrodelne prireditve SŽ Olimpije.

"Ekipa društva jim pomaga, da v novem okolju čim prej osvojijo slovenski jezik, podporo pa nudi celotnim družinam. Ker še kako dobro vedo, v kakšnih razmerah rastejo, bodo poskrbeli, da bodo vaši pliškoti dobili nove tople objeme otroških rok," sporočajo iz kluba.