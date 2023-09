Odmevna zmaga hokejskih zmajev v avstrijski prestolnici

Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 2. kroga lige ICEHL v gosteh premagali Vienno Capitals s 5:2. Ljubljančani bodo naslednjo tekmo igrali v petek, ko bodo gostovali v Gradcu.

Ljubljanski hokejisti so v drugi tekmi nove sezone dosegli prvo zmago. Potem ko so v petek na domačem ledu po podaljšku morali priznati premoč Linzu, so danes v gosteh po odlični zadnji tretjini premagali Dunajčane s 5:2. Zeleno-beli so v novo sezono, v katero so vstopili v precej spremenjeni zasedbi, krenili z všečno domačo predstavo, kjer pa je malo zmanjkalo za prvo zmago. A so danes vse to nadoknadili, poskrbeli za preobrat in v zadnjih 20 minutah zelo učinkovito napolnili mrežo Vienne. Ta je sicer bolje začela, povedla pa po petih minutah, ko je Lukaša Horaka premagal Lukas Kainz. Ljubljančani so imeli nekaj priložnosti že v prvem delu, toda ostale so neizkoriščene, tudi ob dveh zaporednih domačih izključitvah.

icon-expand Zmaji so prišli do visoke zmage na Dunaju. FOTO: HK SŽ Olimpija Domen Jančič

V nadaljevanju so Dunajčani vodstvo še povišali, podajalec ob drugem golu je bil tudi slovenski reprezentant Rok Tičar, ki se je pred sezono iz Celovca preselil na Dunaj. A to je bil zadnji domači gol na tekmi, na kateri so pred začetkom na posebni slovesnosti pod strop dvorane potegnili dres upokojenega domačega zvezdnika Rafaela Rotterja. Nadaljevanje pa je bilo povsem ljubljansko in zmaji so na koncu pokvarili večer domačim navijačem. Začel je Aljaž Predan z lepim zadetkom za znižanje na 1:2 še v drugi tretjini. Odločilni trenutki pa so sledili na začetku tretje. Dunajčani so imeli danes precej težav z disciplino in so si prislužili deset minut kazni (gostje le dve), v 43. minuti pa so imeli na klopi za kaznovane dva igralca. To so Ljubljančani dobro izkoristili. Najprej je še ob prednosti dveh igralcev zadel Maris Bičevskis, manj kot pol minute zatem pa je popoln preobrat ob prednosti enega igralca končal Marcel Mahkovec.

Gostje so nato brez težav prestali edino kazen na tekmi, ko pa so bili spet v polni postavi, je Rok Kapel v 56. minuti s spretnim strelom iz bližine povišal že na 4:2. Domači so že štiri minute pred koncem tvegali brez vratarja Stefana Steena, kar pa je pol minute pozneje izkoristil še Trevor Gooch in postavil končnih 5:2.



Izid, liga ICEHL, 2. krog:

Vienna Capitals - SŽ Olimpija 2:5 (1:0, 1:1, 0:4)

Kainz 5., Hartl 25.; Predan 32., Bičevskis 43., Mahkovec 44., Kapel 56., Gooch 57.