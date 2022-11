SŽ Olimpija je 24 ur po zmagi na domačem ledu izgubila proti Innsbrucku

Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 21. kroga lige ICEHL izgubili z Innsbruckom z 2:4 (0:1, 2:2, 0:1).

Potem ko so ljubljanski hokejisti v petek po preobratu v zadnji tretjini premagali Gradec, so bili danes blizu vsaj točki tudi v obračunu z ekipo z vrha lestvice. A nazadnje je bil Innsbruck boljši in Ljubljančani so na trojčku domačih tekem v tem tednu iztržili le eno zmago. Scenarij v uvodnih tretjinah je bil danes podoben. Gostje so v prvi silovito pritisnili in Žan Us, ki je tokrat dobil priložnost v vratih domačih, je imel veliko dela. Z izjemo uvodnega gola v osmi minuti ga je opravil dobro, v nadaljevanju tretjine pa so se dvignili tudi Ljubljančani in bili povsem enakovredni.

icon-expand Olimpija - Vorarlberg FOTO: Luka Kotnik

A spet jih je spodrezal slab uvod v drugi tretjini, ko so zelo hitro dobili drugi zadetek. So pa nato tudi hitro zrežirali vrnitev, najprej je Chris Dodero zadel po protinapadu, pozneje pa so zeleno-beli stopnjevali ritem in po lepi akciji Josepha Gareffe in strelca Mihe Zajca izenačili. Ni pa jim uspelo neodločenega izida prenesti še v zadnji del, saj so hokejisti Innsbrucka Usa v 39. minuti presenetili s strelom od daleč za novo vodstvo. Zadnja tretjina je minila v prizadevanjih domačih, ki so iskali novo izenačenje. A ga ni bilo, čeprav je bilo priložnosti kar nekaj. Spet tudi z igralcem več, samo v zadnjem delu dvakrat, a sta obe kazni gostov ostali neizkoriščeni.