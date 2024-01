Pomembna zmaga Olimpije v boju za končnico

Ljubljanski hokejisti so po odličnem začetku novega leta in seriji zmag nazadnje doživeli dva poraza. A so ostali na mestih, ki vodijo v dodatne kvalifikacije za končnico, tokrat pa so se izkazali z novo borbeno predstavo in tremi točkami, s katerimi so se še bolj utrdili na devetem mestu.

Zeleno-beli so tekmo pripeljali do podobnega scenarija kot v petek proti Beljaku: po dveh tretjinah so vodili z 2:0. A pred dvema dnevoma so slabo dokončali delo in dovolili tekmecem, da so naredili preobrat za zmago s 3:2, danes pa so v zadnjem delu sami potrdili zmago, obenem pa poskrbeli, da vratar Lukaš Horak ni prejel zadetka.

Prav češki vratar je bil eden glavnih junakov tekme. V trenutkih, ko so gostje močno pritisnili v lovu na znižanje izida ali izenačenje, se je izkazal z odličnimi obrambami (na koncu je ubranil vseh 39 poskusov tekmecev). Njegovi soigralci pa so zadevali v trenutkih, ko je bilo to najbolj pomembno za razplet tekme. Takšen je bil drugi gol ob koncu prve tretjine, ko je Žiga Mehle po podaji Žige Panceta plošček pred vrati preusmeril v gol, pred tem pa je bil po podaji izza vrat natančen še Miha Zajc.