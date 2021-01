SŽ Olimpija do točk v Fassi, Jeseničani so se namučili z mladimi Celovčani

Ljubljančani v Italiji še niso igrali z najnovejšo okrepitvijo, kanadskim napadalcem Francisom Beauvillierjem, zato pa je prvi gol za ekipo dosegel finski branilec Juuso Pulli, druga tuja ljubljanska okrepitev, ki je na začetku zadel za 3:1.

Pred njim sta za Ljubljančane, ki so prvo tretjino dobili z izidom 2:1, gola dosegla Mark Severin Luka Ulamec. Po dveh tretjinah je bilo na semaforju 4:2, poleg Finca se je med strelce vpisal še Miha Štebih.

Na koncu tekme je razmerje strelov kazalo 44:36 v korist Olimpije, ki pa ni izkoristili niti ene od štirih priložnosti, ko je imela na ledu številčno premoč.

Jeseničani so se namučili z mladimi Celovčani

Hokejisti Sij Acroni Jesenic so na tekmi alpske lige v domači dvorani premagali KAC II s 6:4 (2:2, 0:1, 4:1. Mladi Celovčani, predzadnji na lestvici so bili presenetljivo trd oreh, še v 49. minuti so vodili s 4:3, v zadnjih 11 minutah pa so Slovenci vendarle stvari postavili na svoje mesto in zabeležili pričakovano zmago.

prvi tretjini so bili Jeseničani precej boljši tekmec, a se to pri rezultatu ni poznalo. Gostje so znali kaznovati vsako napako. Povedli so z 2:0, da pa se je prvi del končal brez zmagovalca, sta poskrbela Žan Jezovšek in Sašo Rajsar.

V drugi tretjini so Celovčani spet povedli, izkoristili so igralca več na igrišču, in na odmor odšli z vodstvom. Že v prvi minuti zadnje tretjine je Jezovšek izenačil, v 49. minuti je bilo 3:4, na srečo domače ekipe pa je ekspresno odgovoril Nik Širovnik. Erik Svetina je v 56. minuti napovedal, da presenečenja ne bo, kar je v zadnjih trenutkih z golom v prazno mrežo potrdil Jaka Sodja.