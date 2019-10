SŽ Olimpija izgubila tudi drugo tekmo celinskega pokala

Olimpija je tekmo začela dobro, že v uvodnih minutah je imela dvakrat igralca več na ledu, toda mreže madžarskega vratarja ji ob številčni premoči ni uspelo zatresti. So pa bili uspešnejši kmalu po tem, ko so bili Madžari spet kompletni. Strelec vodilnega gola je bil v deveti minuti Luka Zorko, podajalca pa Nik Simšič inAnej Kujavec.

Toda Madžari so hitro vrnili udarec, Attila Pavuk inLauri Karmeniemi sta poskrbela za preobrat. Izid prve tretjine pa je bil vendarle neodločen, kmalu po novem neizkoriščenem "power playu" je v 19. minuti izenačil Simšič, Kujavec je bil spet podajalec. V drugi tretjini Olimpija ni izkoristila nekaj priložnosti, kazen je sledila v 27. minuti, ko je za Ferencvaros v polno zadel Rasmus Kulmala. Zatem so imeli Madžari kar trikrat igralca več na ledu, toda izid se do odhoda v garderobo ni spremenil.

Golov ni bilo niti v zadnjem delu, čeprav so imeli slovenski prvaki spet nekaj lepih priložnosti, v zadnji minuti, ko so vratarja Tilna Spreitzerja zamenjali s šestim igralcem, jim ni uspelo zadeti z dvema igralcem več na ledu. Olimpija se bo v nedeljo pomerila še s špansko ekipo Txuri Urdin San Sebastian, a tekma bo odločala le o tretjem mestu.