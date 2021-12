SŽ Olimpija leto zaključila z domačim porazom

Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 33. kroga lige ICEHL izgubili s celovško ekipo KAC z 1:5 (0:3, 0:1, 1:1) in se tako v razprodani Hali Tivoli, kjer je v skladu z omejitvami bilo zasedenih vseh možnih 750 sedežev, od leta poslovili s tretjim zaporednim porazom.

Ljubljanski hokejisti, ki so bili v uvodnem delu sezone dolgo časa najlepše presenečenje in so skoraj dva meseca vodili v ligi, so padli v precejšnjo krizo. Danes so po petih zaporednih tekmah v gosteh spet igrali doma, toda niti domači Tivoli ni pomagal, saj so bili aktualni prvaki iz Celovca prepričljivo boljši s 5:1.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Za zeleno-bele se težave v zadnjih tednih kar kopičijo. Današnje tekmece so sicer na njihovem ledu premagali pred tremi tedni, a so potem v seriji petih zaporednih tekem na tujem iztržili le eno zmago v Beljaku in tako tudi izgubili vodstvo na lestvici. Za nameček pa so v torek v Beljaku ob porazu ostali še brez Tadeja Čimžarja in Mihe Zajca, ki ju je vodstvo tekmovanja zaradi rasističnega obnašanja kaznovalo z desetimi tekmami prepovedi igranja. Ob takšni popotnici in vse boljših Celovčanih že začetek tekme ni šel po željah domačih. Gostje so pritisnili in hitro tudi povedli, medtem ko domačim igra ni stekla. Razpoložen je bil tudi vratar Sebastian Dahm, Ljubljančanom pa v prvem delu ni uspelo izkoristiti nobene od dveh prednosti igralca več. Gostje pa so agresivno igro kronali še z dvema zadetkoma v mreži Žana Usa.

icon-expand Žan Us je klonil kar petkrat FOTO: SŽ Olimpija

Nadaljevanje je bilo vsaj po rezultatski plati nekoliko boljše, čeprav so Celovčani v 25. minuti dosegli še en gol. Toda domači so bili pozneje bolj enakovredni, vendar preveč nezbrani pred vrati Dahma, da bi lahko upali vsaj na gol priključka, po drugi strani pa je Us z nekaj obrambami poskrbel, da zaostanek ni bil še večji. Tudi zadnja tretjina ni prinesla preobrata. Domači so se sicer trudili, toda več kot le častnega znižanja in kozmetičnega popravka z zadetkoma Joone Ervinga v 49. minuti jim ni uspelo doseči. Ko je že kazalo, da se morda odpira možnost za dodatno znižanje, pa je KAC hitro dosegel še peti gol in dokončno odločil dvoboj. Ob koncu, po petem zadetku, je domači strateg Mitja Šivic tudi zamenjal vratarja, namesto Usa je med vratnici stopil Paavo Hölsä. Za slovo od koledarskega leta so tako Ljubljančani doživeli sedmi poraz na deveti decembrski tekmi. Premor pa ne bo dolg, prva tekma v letu 2021 jih čaka že v nedeljo, ko bodo v Tivoliju gostili Bolzano.