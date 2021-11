SŽ Olimpija nadaljuje zmagoslavni pohod po ligi ICEHL

Do novega uspeha so prišli oslabljeni, saj sta manjkala poškodovana Aleš Mušič in kratkoročna okrepitev Mitja Robar, v postavo pa se je po dolgem času vrnil Anže Ropret .

Potem ko so ljubljanski hokejisti konec tedna na najboljši način končali kratek niz slabih tekem in v težkem obračunu premagali Salzburg v gosteh, so danes gostili zasedbo iz Gradca. Ponovili so dobro nedeljsko predstavo in se z novo zmago, že 14. v sezoni, še bolj utrdili na vrhu razpredelnice.

Gostje so bili v prvi polovici prve tretjine aktivnejši, toda zanesljivi Žan Us je preprečil morebiten zaostanek. Ko pa so domači stopili na plin, se je graška zasedba takoj znašla v težavah, za prvi gol je z mojstrsko podajo med nogami poskrbel podajalec Tadej Čimžar, Žiga Pance je le še potisnil plošček v gol. Tri minute pozneje pa je po hitrem protinapadu vratarja Niklasa Lundströma premagal še Blaž Tomaževič.

Že po 31 sekundah druge tretjine je Guillaume Leclerc po spretni podaji Aleksandra Magovca povišal na 3:0, domači pa niso prav nič popuščali. Miha Zajc je nekaj minut zatem zadel vratnico, gol za 4:0 je na polovici tekme po podaji Leclerca dosegel Nik Simšič. Gostje so v redkih nevarnih trenutkih sicer dosegli zadetek za znižanje, ki pa splošnega vtisa ni spremenil. Ljubljančani so še vedno pritiskali, ob prednosti igralca več imeli nekaj lepih priložnosti, zadeli pa spet v 33., ko je bil po podaji izza gola za drugi zadetek na tekmi natančen Tomaževič.

Gostje so pred zadnjo tretjino zamenjali vratarja in na led poslali Felixa Nussbacherja, kar pa jim ni pomagalo, saj je Sebastien Piche v 44. minuti povišal na 6:1. Pozneje so domači le spustili ritem, kar so gostje izkoristili za znižanje, imeli pa tudi priložnost ob igralcu manj, a se je izkazal Us. Nato je za 7:2 še enkrat zadel Piche in zeleno-beli so dvoboj zasluženo končali z novo visoko zmago. Naslednjo tekmo bodo Ljubljančani igrali v soboto, ko bodo znova v Tivoliju gostili Dornbirn.