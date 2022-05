SŽ Olimpija s finskim, nemškim in švicarskim predstavnikom

Skupinski del Lige prvakov se bo začel septembra, Ljubljančane pa čaka šest tekem, po tri doma in v gosteh.

Priložnost za nastop so ljubljanski hokejisti dobili v začetku meseca, ko je Donbas Doneck zaradi vojne v Ukrajini izstopil iz tekmovanja, vodstvo lige pa je posebno vabilo dodelilo ljubljanskemu klubu. Žreb so opravili ob pomoči nekdanjih finskih zvezdnikov Samija Kapanena in Ollija Jokinena v Tampereju, bil je delno delegiran, saj v istih skupinah niso mogli pristati klubi, ki nastopajo v istem tekmovanju. Iz lige ICEHL, kjer nastopa tudi ljubljanski klub, bodo v sezoni 2022/23 v Ligi prvakov igrali še VSV Beljak (skupina F), Fehervar (skupina D) in Red Bull Salzburg (skupina E).

Sistem tekmovanja predvideva preboj po dveh najboljših iz vsake skupine v izločilni del, kjer bo tako igralo 16 ekip. Izločilni boji se bodo začeli sredi novembra, prvak pa bo znan 18. februarja. V žrebu so bila moštva razdeljena v štiri kakovostne bobne, v najmočnejšem so bili predstavniki držav ustanoviteljic lige in lanski prvak Rögle Ängelholm, SŽ Olimpija je kot povabljena ekipa pristala v četrtem bobnu, potem pa za tekmece dobila Turku iz tretjega, Wolfsburg iz drugega in Zug iz prvega bobna.