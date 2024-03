Zmaji marširajo proti novemu naslovu prvaka

Hokejisti domače zasedbe so imeli priložnost, da si z novo zmago že pripravijo "zaključni plošček" za nov naslov prvaka. Po drugi strani so se železarji znašli v zahtevnem položaju, saj bi ob še enem porazu vsaka naslednja napaka že pomenila izgubljen finale. Na koncu se je razpletlo po pričakovanjih, favorizirani ljubljanski klub je dosegel še eno visoko zmago. Na prvi tekmi prejšnji teden je na domačem ledu SŽ Olimpija slavila z 9:3, na drugi v nedeljo v Podmežakli pa s 4:2.

V prvi tretjini je bil zelo enosmeren promet. Gostje so le redko prihajali do priložnosti pred domačim vratarjem Lukašem Horakom , na drugi strani je imel bistveno več dela Žan Us . Do polovice tretjine ga je opravljal dobro, pomagali so mu tudi borbeni soigralci v obrambi, ki so nekajkrat ustavili ploščke ob strelih tekmecev.

Ti so prvi gol dosegli po prodoru Jake Sodje v deseti minuti, isti igralec pa je nato ob številčni prednosti (Jeseničani svoje prve ob začetku niso izkoristili) zadel še za 2:0 štiri minute pozneje. Zeleno-beli so si pripravili še več zrelih priložnosti, a niso več zadeli. Železarji so si opomogli šele ob koncu tega dela, ob "power playu" pa je dva poskusa ustavil Horak.

Nič drugače ni bilo v nadaljevanju. Ljubljančani so občasno povsem stisnili goste pred njihov gol in jih po več minut niso spustili iz primeža. Jeseničane je reševal predvsem Us, saj je branil mogoče in nemogoče. Na polovici tretjine so domači že slavili tretji gol, a ga sodniki niso videli, so ga pa priznali naknadno po ogledu posnetka. Četrtega je domača zasedba dosegla po veliki napaki enega od gostujočih branilcev, ki je padel pred svojim golom in pustil prazno pot do vrat, za petega pa je Miha Beričič pospravil odbitek za Usov hrbet.