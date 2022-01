SŽ Olimpija prepričljivo premagala Hidrio Jesenice

Olimpija je bila po pričakovanju za nekaj razredov boljši tekmec, čeprav tekme ni začela najbolj prepričljivo. Njena nekdanja igralca Uroš Batič in Martin Bohinc sta tekmece dvakrat popeljala v vodstvo, prva tretjina se je končala z izidom 2:2.

Toda na začetku drugega dela se je Ljubljančanom odprlo in so začeli polniti jeseniško mrežo. V tem delu so dosegli osem zadetkov, hitro je postalo jasno, da mladi Jeseničani ne morejo računati na presenečenje, igralo se je praktično le na en gol.