SŽ Olimpija v obračunu vrha alpske lige premagala Pustertal

Ljubljanski hokejisti so danes odigrali derbi vrha prvenstvene lestvice in obenem ponovitev finala lanske sezone, ko so proti moštvu iz Brunica s končnim razmerjem v zmagah 4:3 osvojili naslov prvakov regionalnega tekmovanja.

Današnji obračun je sledil dvema tekmama za ogrevanje proti zadnjemu Linzu, ki so ju slovenski hokejisti zanesljivo dobili; s tema tekmama so Ljubljančani začeli nov niz zmag, ki so ga danes podaljšali na štiri.

Začetek je pripadel domačim, ki so narekovali ritem, imeli več strelov in ogrožali Keitha Furlonga, a zadetka dolgo ni bilo. Šele v 15. minuti je za veselje poskrbel Nik Simšič z natančnim strelom z leve strani. Na drugi strani je imel vratar domačih Tilen Spreitzer (zamenjal je obolelega Žana Usa) manj dela, se je pa izkazal ob protinapadu tekmecev v 13. minuti.

Nadaljevanje je bilo podobno, domači so imeli premoč, toda dolgo niso bili dovolj učinkoviti, da bi po nevarnih strelih Gala Korena, Mihe Logarja in Janeza Orehka povišali vodstvo. To pa je nato uspelo slednjemu, ko je v 34. minuti s silovitim strelom od daleč poskrbel za 2:0 in trdnejše vodstvo.

Prednost se je sicer po prvem golu Pustertala v 43. minuti zmanjšala, a je nato pol minute pozneje Orehek s svojim drugim golom spet poskrbel za večji naskok. Spreitzer je poskrbel, da ni bilo prejetega gola ob prvi prednosti igralca več za goste v 49. minuti, domačim pa nato ni uspelo izkoristiti polminutne prednosti 5-3. Ob koncu pa so, ko so Južnotirolci vratarja zamenjali s šestim igralcem, le prejeli gol. A preobrata gostom ni uspelo izvesti in Olimpija se je še utrdila na vrhu lestvice.