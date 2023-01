SŽ Olimpija v prihodnje brez Mitje Šivica na klopi

"Dejstvo je, da smo poskušali več različnih stvari, kako se dvigniti na takšen ali drugačen način, in ocenil sem, da je trenutno moj odhod z mesta glavnega trenerja najboljši način za ekipo, da naniza boljše rezultate," je v izjavi dejal nekdanji slovenski reprezentant in zdaj 43-letni trener.

Slovenski državni prvaki, v finalu so v prvi polovici januarja z 2:0 v zmagah premagali večne tekmece Sij Acroni Jesenice, so nazadnje nanizali pet zaporednih porazov v ICEHL.

"Odločitev Mitje Šivica spoštujem, a mi ni vseeno. Skupaj smo nizali velike uspehe, gradili zgodbo na dolgi rok in prepričan sem, da se naše poti še križajo. Mitji se zahvaljujem za njegovo energijo, zavzetost in vodenje ekipe. Carl pa je dobil res odlično ponudbo iz Nemčije in pri koraku naprej v karieri ga nismo želeli ovirati. Za nas je to dokaz, da smo delali dobro," je o obeh kadrovskih spremembah dejal predsednik kluba Miha Butara.