Zmaji še naprej bruhajo ogenj

Hokejisti SŽ Olimpije, ki so v zadnjem obdobju v odlični formi, kar potrjuje tudi serija dobrih rezultatov, so v 43. krogu lige ICE v hramu slovenskega športa gostili italijanski Pustertal. Ljubljančani so se hitro znašli v rezultatskem zaostanku, a imeli vnovič pravi odgovor in so Italijane po hudem boju in po podaljšku ugnali s 4:3 ter se jim približali na pet točk. Zmaji sicer na lestvici zasedajo deveto mesto, ki vodi v dodatne kvalifikacije za preboj v končnico.