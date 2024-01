Beljačani s tremi goli v zadnji tretjini do zmage v Tivoliju

Ljubljančani so v prejšnjem krogu izgubili s Pustertalom in tako končali niz zmag, a so ostali na mestih, ki zagotavljajo končnico oziroma dodatne kvalifikacije. Pred krogom so bili deveti, a tekmec v Tivoliju je bil motivirani VSV, ki se še bori za neposredno uvrstitev v končnico oziroma med najboljšo šesterico. Po 40 minutah so domači vodili, a so na koncu morali priznati premoč sosedom z druge strani Karavank.

V prvi tretjini so bili gostje za odtenek boljši in nevarnejši, a so imeli domači v Lukašu Horaku zanesljivega vratarja, ki je ustavil vse nevarnejše strele. V tem delu sta imeli ekipi po eno prednost igralca več, vendar je nista izkoristili, čeprav so si tudi domači priigrali nekaj priložnosti pred vrati Jeana Philippa Lamoureuxa.