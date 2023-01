SŽ Olimpija za naslov prvaka, Jeseničani za tretjo tekmo v finalu

O prvaku odloča sistem le na dve zmagi. Ker so zeleno-beli prvo tekmo v domačem Tivoliju dobili s 4:0, lahko že danes ubranijo lanski naslov. Jeseničani morajo zmagati, če želijo izid izenačiti na 1:1 v zmagah in finalno serijo podaljšati do odločilne tretje tekme v nedeljo.

Na prvi tekmi so branilci naslova – v lanski sezoni so v finalu igrali s kranjskim Triglavom in prepričljivo zmagali – status papirnatega favorita potrdili šele ob koncu, ko so med 38. in 49. minuto dosegli vse štiri zadetke. S tem so tudi v praksi potrdili teoretično prednost nastopanja v močnejši ligi ICEHL, čeprav letos v tem regionalnem tekmovanju ne blestijo, Jeseničani pa so po drugi strani prepričljivo dobili uvodni del tekmovanja v za razred manj kakovostni alpski ligi.