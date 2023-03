V Tivoliju imajo časa za odpravljanje napak in sestavo ekipe na pretek

Zato so že za naslednji teden pripravili začetek prodaje novih sezonskih vstopnic, za imetnike obstoječih bo cena do aprila 200 evrov, za nove kupce pa 250. Direktor kluba Anže Ulčar je poudaril, da so nekaj kadrovskih vprašanj že rešili, nekaj jih bodo v kratkem, a o podrobnostih še ne morejo govoriti, saj nekateri igralci še nastopajo v svojih klubih. " Ena dimenzija razvoja je želja po uspehu, čeprav rezultat ni primarni cilj razvoja oziroma dela z mlajšimi. Naš cilj je razvoj igralcev in njihovo vključevanje v člansko ekipo, kar smo letos že naredili. Igralci, ki so bili na robu prve ekipe, so večji del sezone postali pomemben del moštva ," je o razvojni plati sezone dejal Ulčar.

Proračun kluba bo ostal vsaj enak tistemu v prejšnji sezoni. V nekaj letih pa želijo v klubu priti na stopnjo, da bodo med 30 in 40 odstotki proračuna pokrili z vstopnicami in prodajo navijaških artiklov. A pot do tja bo še dolga, saj je obisk tekem v Ljubljani pomenil eno od razočaranj v sezoni, čeprav so se v klubu zahvalili za podporo zvestim navijačem tudi v časih, ko na ledu ni šlo najbolje.

Na druženju s sedmo silo so predstavniki aktualnih slovenskih in pokalnih hokejskih prvakov izpostavili pomanjkanje "kemije" v ekipi v pravkar končani sezoni, ki v regionalnem tekmovanju ni prinesla preveč veselja. Temu so posvetili tudi veliko pozornosti v pripravi na novo, saj želijo ustvariti ekipo z značajem. Kot pomembno izkušnjo v sezoni je izpostavil prvi nastop v ligi prvakov, a priznal, da nadaljevanje te zgodbe še v sezoni 2023/24 ni prav verjetno.

"Slabša sezona v tekmovalnem smislu je na nek način priložnost, da prej začneš z oblikovanjem ekipe za naslednjo. Tako igralskega, trenerskega kot strateškega. Takoj po odstopu Mitje Šivica. Naučili smo se veliko, predvsem to, da sta zelo pomembna stvar znašaj in vrednote. Prejšnjo sezono, ko nam je šlo vse kot po maslu, je bilo to lažje. Letos se je to pokazalo in naš glavni cilj je oblikovati ekipo, ki bo v vsako tekmo šla z željo in zmožnostjo zmagati," dodaja direktor in izpostavlja, kakšne značajske lastnosti pričakujejo od članov kluba: "Da bodo borbeni, pozitivni, z veliko mero ekipnega duha."

Obrisi ekipe so tako narejeni že zdaj, pravijo v vodstvu kluba. Časa za sestavo ekipe - z nekaterimi reprezentančnimi kandidati bo novi trener sicer delal še tri tedne v tej sezoni - imajo še nekaj, a so seveda omejeni tudi s financami. Tako so tudi pri vprašanju o morebitni sklenitvi pogodbe s katerim od slovenskih reprezentantov izpostavili, da želja na tem področju seveda je, a na koncu tudi v tem primeru odloča denar. Pri tujcih pa bodo iskali predvsem centra in dobrega strelca.

"Za mano je kratka sezona, a počutim se dobro sprejetega, tako s strani igralcev kot vodstva kluba. Mislim, da smo se dobro ujeli, fantje so pokazali pravi znašaj in to so stvari, na katerih lahko gradimo naprej. Ker nismo v končnici, lahko začnemo graditi ekipo že zgodaj. Seveda bi radi gradili okrog jedra, ki ga že imamo, fantje so borci, vidim pa potencial tudi v mladih igralcih, ki bi lahko igrali v naslednji sezoni," je povedal novi trener Antti Karhula, ki je Šivica nasledil šele konec januarja. "Za nami je težja sezona, tako za fante kot vse, ki so zraven. Zdaj gremo na novo leto, nove zmage. Težko je v enem mesecu veliko spremeniti, se pa vsi veselimo naslednje sezone in smilim, da bo veliko boljša kot je bila ta," pa je optimizem izrazil tudi član moštva Miha Zajc.