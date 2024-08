Pripravljalni obračun zelenih in rdečih zmajev pripadel Ljubljančanom

Za hokejisti Olimpije je prvi cikel priprav, ki so ga (bodo) zaključili s prijateljskima tekmama konec tega tedna. Prvo pripravljalno tekmo so zmaji odigrali proti dolgoletnemu rivalu ekipi KAC iz Celovca. Po lepi predstavi pred zavidljivim številom gledalcev v Tivoliju, zbralo se jih je več kot tisoč, so zeleni zmaji ugnali rdeče z 2:1. V soboto v goste prihaja ambiciozna ekipa Gyergyói, ki igra v mednarodni ligi ERSTE. Zmaji se na pripravljalnih tekmah predstavljajo v posebni izdaji dresov, ki so bili zasnovani na osnovi nove podobe kluba in jih bodo Ljubljančani nosili izključno na pripravljalnih tekmah.