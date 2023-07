Zmaji začeli s pripravami 'kri, znoj in solze': Če želimo biti pravi, je to nujno

Sledil bo turnir v Zvolenu, Pavel Zábojník Memorial, ki bo med 17. in 19. avgustom in kjer se bodo zmaji pomerili z ekipami HKM Zvolen, GKS Tichy in HC Frydek – Mistek. 25. in 26. avgusta bo na Bledu potekala Mednarodna poletna liga, kjer bo tudi prvi derbi v novi sezoni, naša ekipa bo prekrižala palice s HDD Sij Acroni Jesenicami in VSV ali Hydro Fehervar AV19. Na prvi šolski dan, 1. septembra, v Ljubljano prihaja ekipa Graz99ers. Zadnjo pripravljalno tekmo pa bodo zmaji odigrali na Bledu z EC KAC.



Razpored pripravljalnih tekem:

14. 8. 2023: Hala Tivoli

HK SŽ Olimpija – Yale University

17. – 19. 8. 2023: Pavel Zábojník Memorial, Zvolen

HK SŽ Olimpija vs. HKM Zvolen, GKS Tichy, HC Frydek – Mistek

25. – 26. 8. 2023: Mednarodna poletna liga Bled

HK SŽ Olimpija vs. HDD SIJ Acroni Jesenice, Hydro Fehervar AV19 ali VSV

1. 9. 2023: Hala Tivoli

HK SŽ Olimpija – Graz99ers

9. 9. 2023: Bled

HK SŽ Olimpija – EC KAC