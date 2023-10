Zmaji prvič v sezoni sklonjenih glav z gostovanja

Ljubljanski hokejisti so v prejšnjem domačem obračunu tesno klonili proti prvakom tega tekmovanja iz Salzburga, tokrat pa jih je čakalo gostovanje pri vedno neugodnem madžarskem tekmecu, ki je po začetnem delu sezone tik pod vrhom lestvice. Domači so hitro prišli do lepe prednosti, izkoristili so že dve prvi nevarnejši akciji, da so dvakrat premagali vratarja Lukaša Horaka. A se zeleno-beli niso predali, tudi sami so odgovorili z dvema zadetkoma v razmaku nekaj minut.

Najprej so zadeli po protinapadu, ko je bil uspešen Jaka Šturm, potem pa je bil po podaji Trevorja Goocha na pravem mestu pred vrati Vile Leskinen in s strelom iz obrata izenačil. A vseeno so Madžari na odmor odšli s prednostjo, saj so v 18. minuti izkoristili napako vratarja gostov, ko je po strelu plošček le odbil, nato pa so ga domači pospravili v mrežo.

V nadaljevanju so se gostje najprej ubranili ob madžarski številčni prednosti, potem pa je Rok Kapel zadel za 3:3, ko je premagal delno zakritega vratarja Dominika Horvatha. Madžarska ekipa je imela nato priložnost celo ob igralcu manj, ko je imela protinapad, a se je takrat izkazal Horak.

Spet pa gostom ni uspelo zadržati neodločenega izida do konca tretjine. Dve minuti pred odmorom je v prodor pobegnil slovenski reprezentant pri Fehervarju Anže Kuralt, njegov poskus je Horak še ustavil, toda odbitek je nato v zadetek spremenil Janos Hari.

V zadnji tretjini so skušali Ljubljančani spet priti do izenačenja, toda domača obramba je bila zbrana. Domači pa so bili bolj učinkoviti in po podaji pred gol je Balint Magosi spet poskrbel za dva gola prednosti. Eno lepših priložnosti za goste je imel Taneli Ronkainen tri minute pred koncem, toda po prodoru je njegov strel Horvath ustavil. Zeleno-beli so že več kot dve minuti pred koncem tvegali brez Horaka, prazna vrata pa je domača zasedba izkoristila za dokončno potrditev zmage.

Izid, liga ICEHL, 10. krog:

Fehervar - SŽ Olimpija 6:3 (3:2, 1:1, 2:0)

Terbocs 2., McGauley 5., Vertes 18., Hari 38., 60., Magosi 47.; Beričič 10., Leskinen 14., Kapel 26.